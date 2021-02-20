男子開車停路旁小睡 車燈未關導致電瓶沒電警助接電

家住桃園市復興區的51歲陳姓男子，昨晚7點許與妻子返回拉拉山住家，行經桃園市復興區台7線32.6公里處附近時，因前面道路山坡坍方落石進行交通管制，停於路旁時車燈未關就睡著了，10點醒來時，因電瓶沒電車子發不動，所幸遇巡邏員警以警車電瓶接線供電，才助兩人順利返家。

大溪警方表示，昨晚8點許，復興區台7線32.9公里處附近，因坍方落石影響道路通行，警方立即至現場進行交通管制，並通知復興工務段養護單位清除，於10點許清除完畢，道路恢復雙向通車。陳男當時要返回住處時，因落石進行交通管制，停於路旁補眠休息卻忘了關頭燈，醒來車子無法啟動，警方以巡邏車電瓶接線，才讓男子的車輛順利啟動得以返家。