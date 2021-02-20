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影／騎士摔落2米深田埂左腿骨折 哀號呼救警抬出送醫

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民胡姓男子本月初騎機車不慎摔落在同安厝排水溝旁的2公尺田裡，左腿遭機車壓住脫臼動彈不得，經路過民眾發現報警，台中市警四分局員警及警消趕到，協助抬上擔架，並聯繫家屬陪同至台中榮總就醫。

台中市警察四分局春社派出所巡佐賈寅星、警員陳怡陵，於本月1日中午11時接獲民眾報案，指出同安厝排水溝旁的田地有人摔車。警趕赴現場，目視所及之處皆未發現，突然細聽似乎有人在微弱哀號，立即搜尋周遭堤防、田地及灌溉溝渠。沿線搜索。

「救…我」胡姓男子(50歲)發出微弱的聲音。原來是他騎車不慎，才摔到兩米深的田裡去。所幸耳尖的賈員聽到，立馬四處搜尋，陳員循著聲音邊聽邊找，眼尖看到一處田埂怪怪的，進而發現了胡男。

由於近日白天太陽烈焰，曬得田土火燙燙的，員警小心翼翼地先將胡男面部扶正後，以衛生紙盒暫時墊置於下方，以免遭到燙傷或窒息。胡男獲救時，鬆了一口氣，向員警表示：好在警察有發現我，我真的完全動不了，整個頭陷在田裏面，想喊也喊不大聲，真是神明有保佑。

春社所所長曾一峯表示轄內有許多田野鄉間小路，白天騎車要專心，夜晚光線不足更要注意行車安全。提醒民眾勿酒後駕車、闖紅燈或嚴重超速，珍惜生命，才能快快樂樂出門、平平安安回家。

台中市民胡姓男子本月初騎機車不慎摔落在同安厝排水溝旁的2公尺田裡，左腿遭機車壓住脫臼動彈不得，經路過民眾發現報警，台中市警四分局員警及警消趕到，協助抬上擔架，並聯繫家屬陪同至台中榮總就醫。圖／警方提供
台中市民胡姓男子本月初騎機車不慎摔落在同安厝排水溝旁的2公尺田裡，左腿遭機車壓住脫臼動彈不得，經路過民眾發現報警，台中市警四分局員警及警消趕到，協助抬上擔架，並聯繫家屬陪同至台中榮總就醫。圖／警方提供
台中市民胡姓男子本月初騎機車不慎摔落在同安厝排水溝旁的2公尺田裡，左腿遭機車壓住脫臼動彈不得，經路過民眾發現報警，台中市警四分局員警及警消趕到，協助抬上擔架，並聯繫家屬陪同至台中榮總就醫。圖／警方提供
台中市民胡姓男子本月初騎機車不慎摔落在同安厝排水溝旁的2公尺田裡，左腿遭機車壓住脫臼動彈不得，經路過民眾發現報警，台中市警四分局員警及警消趕到，協助抬上擔架，並聯繫家屬陪同至台中榮總就醫。圖／警方提供
台中市民胡姓男子本月初騎機車不慎摔落在同安厝排水溝旁的2公尺田裡，左腿遭機車壓住脫臼動彈不得，經路過民眾發現報警，台中市警四分局員警及警消趕到，協助抬上擔架，並聯繫家屬陪同至台中榮總就醫。圖／警方提供
台中市民胡姓男子本月初騎機車不慎摔落在同安厝排水溝旁的2公尺田裡，左腿遭機車壓住脫臼動彈不得，經路過民眾發現報警，台中市警四分局員警及警消趕到，協助抬上擔架，並聯繫家屬陪同至台中榮總就醫。圖／警方提供

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