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安平凶殺案檢警全力緝凶 死者妻要親友送他最後一程

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安平區本月16日發生凶殺案，31歲王姓男子與仇家持刀互砍遭開車追撞傷重不治，檢方指出，依目前事證來看，指向財務糾紛，正當專案小組全力追緝多名在逃嫌犯當下，王妻在臉書PO出與先生的親密合照「2217D，我的胖胖，你怎麼捨得留下我一個人」等字字句句流露對亡夫的思念，也廣邀親朋好友提供生前照片，預定3月7日告別式送他最後一程。

王妻曾向警方表示，先生生前從事汽車流當業，經營權利車為業，最近曾和股東發生金錢糾紛。因此，檢警懷疑王的死因和財務糾紛有關。

案發後，18日2時47分，民眾報案稱安南區公學路有群眾在毀損車輛、敲擊鐵門，甚至撒冥紙，據傳凶殺案有關，王的友人有意逼蔡姓男子等人出來面對。警方據報後，連夜逮捕5人，依法究辦。

然而，王的友人昨晚在臉書PO文爆料，蔡因為賭博欠債1000多萬，找上王幫助，插手權利車生意，但蔡覺得賺太少，要王做假帳遭拒，蔡竟恩將仇報，在外放風聲說王侵占公款，要處理對方，並將把矛頭指向蔡身上。

檢方表示，該案與安平殺人案有無直接關連，目前不做任何臆測，是不是彼此糾紛釀殺機，仍無法證實。

凶殺案發迄今，檢警陸續拘提蘇、余、王、劉及兩名郭姓男子6嫌到案，認蘇、余、王3嫌涉殺人重罪及有串證、逃亡之虞，均經法院裁押禁見，同時，專案小組全力追查其他多名在逃嫌犯。

王妻在臉書PO訃文，預定3月7日為亡夫舉辦告別式，廣邀親朋好友提供亡夫生前照片，送他最後一程。「你知道我很想嗎？我說啊，你一定不愛我，不然怎麼捨得讓我獨自面對這些…」她連日發文，泣訴喪夫之痛。

王妻在臉書PO出與先生的親密合照，「2217D，我的胖胖，你怎麼捨得留下我一個人」等字字句句流露對亡夫的思念。圖／翻攝自臉書
王妻在臉書PO出與先生的親密合照，「2217D，我的胖胖，你怎麼捨得留下我一個人」等字字句句流露對亡夫的思念。圖／翻攝自臉書

殺人 告別式

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