影／公車拋錨在中市大坑圓環 派出所出動10名員警推車

豐原客運司機本月18日中午，慌慌張張衝進中市警五分局東山派出所，表示公車故障拋錨在大坑圓環，該處車流量大，值班員警驚覺此事非同小可，趕緊叫派出所內所有員警，出動10名員警及附近早店員工及路過民眾，共10餘人推公車，在眾人同心協力下，推了近百公尺，推到派出所旁空處，才大功完成，讓交通恢復順暢。再由公車司機通知公司派員來修車。

什麼樣的案件要出動派出所10名警察才有辦法處理？不是陳抗案件，也不是街頭案件，但卻讓台中市警方出動個派出所內的所有人力才將事件圓滿處理。

事情在2月18日12時，時值台中市警五分局東山派出所的中午用餐時間，突然一位民眾慌張跑進派出所求救，原來這位民眾表示車子剛好壞在大坑圓環附近，希望警方能協助推車到道路旁，當時值班警員陳咨霈連忙說好，請巡邏警員吳鳳紋及巡佐陳敏宏協助幫忙，但民眾卻說兩個人不夠，需要加派人手，原來他是一名公車司機!

值班員警陳咨霈驚覺這事非同小可，只有幾名警力無法解決！因為公車拋錨地點是雙向的單線車道，不趕緊加派人手處理會讓交通打結，趕緊招呼派出所內所有人力前往協助。派出所內的警察紛紛放下手邊工作及便當，魚貫走出派出所，9名警察連同派出所旁早餐店店員及民眾在內，十數人一同在公車車身及車後站成一排，連剛從外巡視回來的所長洪志仁加入推車行列。

眾人在所長洪志仁一聲令下開始往前推，但因為方向盤卡死，無法順利轉彎，甚至差點撞上土地公廟基座，只好再將公車往後推，重新調整方向盤後，依次往前推才順利將公車推到派出所前，讓交通恢復順暢。

這名公車司機非常感謝警方熱心協助，說拋錨地點剛好就在土地公前面，一定是土地公有保佑才能順利排除困難，警方果真是地方土地公，協助民眾排除萬難，車子拋錨也要選對地方。