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2比特犬闖台東民宿 退役搜救犬「貝斯」慘遭攻擊受傷

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東太麻里鄉金崙1家民宿，昨天突闖入2隻比特犬攻擊民宿人家飼養的毛小孩「貝斯」，導致貝斯身上一塊皮被撕咬下來受傷，幸經民宿主人戴永明及時將2隻比特犬拉開，沒有造成更嚴重的傷害。戴永明說：「貝斯是退役搜救犬，看到受傷心很痛」。

戴永明說，昨天上午2隻比特犬闖進民宿來就攻擊貝斯，他聽到打鬥聲立刻衝出來，直接徒手將2隻比特犬拉到屋外，不過，貝斯身上已經有傷很，就趕快開車載貝斯去獸醫院治療；貝斯身上有一道約20公分傷痕，且皮都被撕咬下來，比特犬實在太狠了。

他表示，貝斯是一隻拉不拉多搜救犬，2018年因屆齡退役，他就向高雄市消防局申請領養，貝斯可說救難英雄，曾參與高雄氣爆、台南維冠大樓及南澳中國團遊覽車翻覆等重大災難搜救任務，而且相當聰明乖巧，他經營民宿也成了住宿旅客的好朋友。

戴永明說，狗狗會發生打鬥是很正常的現象，所以他不怪比特犬，但狗主人不注意就必須要付出代價，這次貝斯受傷他很心痛，萬一是小孩或老人家怎麼辦，他嚴重譴責養惡犬又無法照應的主人，該負的責任，就必須承擔。

台東縣政府農業處表示，農委會「具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施」規定，比特犬等6種危險性犬隻出入公共場所應由成年人伴同，並按規定採取防護措施，包括長度不超過1.5公尺的牽繩或牽鍊，配戴不影響散熱的透氣口罩等，違反規定可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

貝斯曾參與高雄氣爆、台南維冠大樓及南澳中國團遊覽車翻覆等重大災難搜救任務，可說是救難英雄。圖／擷取自戴永明臉書
貝斯曾參與高雄氣爆、台南維冠大樓及南澳中國團遊覽車翻覆等重大災難搜救任務，可說是救難英雄。圖／擷取自戴永明臉書
被攻擊的貝斯，身上有一道約20公分傷痕，且皮都被撕咬下來。圖／擷取自戴永明臉書
被攻擊的貝斯，身上有一道約20公分傷痕，且皮都被撕咬下來。圖／擷取自戴永明臉書
台東太麻里鄉金崙1家民宿所領養的退役搜救犬貝斯，昨天突遭2隻比特犬攻擊受傷，讓主人相當難過。圖／擷取自戴永明臉書
台東太麻里鄉金崙1家民宿所領養的退役搜救犬貝斯，昨天突遭2隻比特犬攻擊受傷，讓主人相當難過。圖／擷取自戴永明臉書

比特犬 民宿 搜救犬

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