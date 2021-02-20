2比特犬闖台東民宿 退役搜救犬「貝斯」慘遭攻擊受傷

台東太麻里鄉金崙1家民宿，昨天突闖入2隻比特犬攻擊民宿人家飼養的毛小孩「貝斯」，導致貝斯身上一塊皮被撕咬下來受傷，幸經民宿主人戴永明及時將2隻比特犬拉開，沒有造成更嚴重的傷害。戴永明說：「貝斯是退役搜救犬，看到受傷心很痛」。

戴永明說，昨天上午2隻比特犬闖進民宿來就攻擊貝斯，他聽到打鬥聲立刻衝出來，直接徒手將2隻比特犬拉到屋外，不過，貝斯身上已經有傷很，就趕快開車載貝斯去獸醫院治療；貝斯身上有一道約20公分傷痕，且皮都被撕咬下來，比特犬實在太狠了。

他表示，貝斯是一隻拉不拉多搜救犬，2018年因屆齡退役，他就向高雄市消防局申請領養，貝斯可說救難英雄，曾參與高雄氣爆、台南維冠大樓及南澳中國團遊覽車翻覆等重大災難搜救任務，而且相當聰明乖巧，他經營民宿也成了住宿旅客的好朋友。

戴永明說，狗狗會發生打鬥是很正常的現象，所以他不怪比特犬，但狗主人不注意就必須要付出代價，這次貝斯受傷他很心痛，萬一是小孩或老人家怎麼辦，他嚴重譴責養惡犬又無法照應的主人，該負的責任，就必須承擔。