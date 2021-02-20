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影／新店街頭遭砍！行人責罵闖紅燈轎車 駕駛下車逞凶
新北市今天發生一起街頭傷人事件，一群人過馬路，不滿4輛汽車一起闖紅燈，出聲指責，引起對方不爽，7、8人涉嫌持棍棒及利器下車，朝這群人一陣亂打，造成2人受傷，經送醫無生命危險，警方已調閱監視器，全力追緝逞凶嫌犯下落。
新店警方今天清晨5時許獲報，新店區北新與民權路口，在大坪林捷運站2號出口旁，疑似行車糾紛引起街頭鬥毆事件，現場有人受傷。
警方趕抵時，發現27歲林姓男子與24劉姓男子二人，頭部及背部遭利器割傷及棍棒毆傷，意識清楚，由救護車送往新店慈濟醫院治療後無生命危險。
據了解，與林、劉二男同行的還有3男1女，他們6人從新店區中興路的酒吧喝完酒之後要散場，行經該處路口要過馬路時，遇到4輛汽車一起違規闖紅燈，引起眾人不滿，大聲指責，反引起開車一方人不爽。
車上約有7、8人涉嫌持棍棒及利器下車，朝林、劉等人一陣亂打，見二人受傷後，立即上車迅速逃逸。
警方已調閱周邊監視器，查出逞凶車輛車籍在新北市樹林及新莊區，已鎖定車號以車追人，訊後將依法偵辦。
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