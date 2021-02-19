打擊酒駕高市警不手軟 警局長黃明昭今晚親自督軍
有鑑於農曆年節期間，高雄發生A1死亡車禍8件9人，其中2件因酒駕造成。高雄市警察局為打擊民眾酒駕行為，自辦「取締酒駕專案」，今晚由警察局長黃明昭親自在現場督軍坐鎮，宣示取締酒駕執法決心。
今天的取締酒駕專案，高雄市警局採封閉式路檢，在全高雄市設有17處路檢點，出動474名警力執行，攔查盤檢縱深達到40到50公尺；除有效確保執勤人員安全外，周邊道路另規劃機動警組攔截，讓意圖逃逸的用路人難逃法網。
黃明昭今晚8點時在三民一警分局長古瑞麟陪同下，到三民區同盟二路上的路檢點督軍。黃強調，酒駕零容忍！市警局規劃一系列路檢稽查酒駕勤務，強勢打擊酒駕行為。他也呼籲市民酒後不開車，餐廳業者提醒顧客叫計程車、代駕，阻止酒駕情形發生。
據高雄市警局統計，上月1日到本月15日發生A1死亡車禍，計28件29人，與去年同期相比，減少11件11人，A2車禍發生5524件、受傷7769人，與去年同期比較，減少179件，受傷減少356人。
市警局說，雖然上月1日到本月15日期間，A1、A2交通事故有明顯減少，但春節期間，仍然發生8件A1車禍、計9人死亡，當中有2件有酒駕因素存在。市警局交通大隊執法組長陸正廷說，取締酒駕專案將會不定時舉行，提醒民眾喝酒不開車，切勿以身試法。
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