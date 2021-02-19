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為躲追打馬路狂奔被機車撞騎士摔傷 行人過失傷害起訴

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

陳姓男子為逃避後方2人追打，在馬路上奔跑，在路口時未注意對向來車，被迎面而來的機車撞上，他自己有受傷，機車騎士也摔傷。基隆地檢署今天偵結，將他依過失傷害罪嫌起訴。

基隆地檢署起訴書指出，陳男去年7月1日下午4時25分，為逃避在後追打他的2名男子，沿基隆市中正區往深澳坑方向奔跑，行經一處閃光紅、黃燈的岔路口，應注意對向來車，並不得道路上任意奔跑、追逐，當時視距尚良好，並無不能注意之情事。

起訴書說，陳男因疏忽未注意而貿然在路口穿越車躲避追打，剛好有一名機車車騎士行經路口，閃避不及撞上，騎士人車倒地，雙肘擦傷、右膝擦傷。

警方鑑定認為，陳男在岔路口時奔跑躲避追打，未走行人穿越道，未注意直行來車才會發生車禍，是肇事主因。機車騎士閃避不及，無肇事因素。

為躲追打馬路狂奔被機車撞騎士摔傷，行人過失傷害起訴。記者游明煌／攝影
為躲追打馬路狂奔被機車撞騎士摔傷，行人過失傷害起訴。記者游明煌／攝影

基隆 機車騎士 傷害罪

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