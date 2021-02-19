瑞芳警分局3所長異動布達 分局長期勉基層優先帶新氣象
新北市政府警察局今天發布125人警察幹部職務異動，其中瑞芳警分局瑞芳派出所、雙溪分駐所及貢寮分駐所等3個分駐、派出所所長職務異動，今天辦理到職布達。瑞芳警分局長陳忠龍表示，3所長都相當年輕且具有專才，希望能帶來新氣象。
瑞芳警分局表示，新到任所長具有專才，瑞芳派出所所長林俊瑋曾多次評選爲警政署保護婦幼安全特優，雙溪分駐所所長蘇昱傑則專長於刑案偵查工作，貢寮分駐所所長陳昀辰則是從基層歷練升職，處理各類案件都相當有經驗。
瑞芳警分局布達儀式邀請地方士紳、里長及區長到場觀禮。瑞芳警分局長陳忠龍表示，看到新任所長個個都相當年輕，充滿了活力，相信一定能為地方治安及交通、服務等等各方面都做到最好。除要求所長必須迅速掌握轄區狀況，無縫接軌警政工作，也期許以「社區警政、人民最大、基層優先」的理念來服務。
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