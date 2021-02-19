瑞芳警分局3所長異動布達 分局長期勉基層優先帶新氣象

新北市政府警察局今天發布125人警察幹部職務異動，其中瑞芳警分局瑞芳派出所、雙溪分駐所及貢寮分駐所等3個分駐、派出所所長職務異動，今天辦理到職布達。瑞芳警分局長陳忠龍表示，3所長都相當年輕且具有專才，希望能帶來新氣象。

瑞芳警分局表示，新到任所長具有專才，瑞芳派出所所長林俊瑋曾多次評選爲警政署保護婦幼安全特優，雙溪分駐所所長蘇昱傑則專長於刑案偵查工作，貢寮分駐所所長陳昀辰則是從基層歷練升職，處理各類案件都相當有經驗。