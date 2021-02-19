快訊

日職／長知識！斷掉球棒會怎樣 巨人隊員工揭密事實

邱太三涉關說司法卻掌陸委會 黃國昌：恬不知恥

親子機率9成9 少女懷孕產子 生父是量販店老闆

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市一名現就讀高中二年級的女高中生，前年還在念國中時，到張姓男子加盟經營的小型量販店打工，並與張男發生性行為，去年4月產下一子，女高中生父親怒提告。張男案後否認二人有發生性行為，但經DNA比對，確認親子關係高達99.999％。新北地檢署今依對14歲以上、未滿16歲之女子性交罪嫌起訴張男。

起訴指出，在新北市加盟經營連鎖小型量販店的張姓男子，於107年間與到店裡打工，當時就讀國中3年級的受害女學生認識，隔年還協助家屬安排女學生至南投縣的私立教會學校就讀高中部。

因女學生平日都住在學校，去年4月突然產下一子，讓女學生父親嚇了一大跳，經詢問才知是量販店老闆張姓男子所為，氣憤報警提告。

張男到案後承與女學生認識，但否認與她發生性行為。經刑事局於去年 7月採集張男與男嬰檢體進行DNA檢測，經鑑定其親子關係機率為99.999％。新北地檢署今依對14歲以上、未滿16歲之女子性交罪嫌起訴張男。

女國中生懷孕產子，生父竟是打工認識的量販店老闆，新北地檢署日前依妨害性自主罪起訴量販店老闆陳姓男子。示意圖／Ingimage
女國中生懷孕產子，生父竟是打工認識的量販店老闆，新北地檢署日前依妨害性自主罪起訴量販店老闆陳姓男子。示意圖／Ingimage

量販店

延伸閱讀

男變性女可以懷孕、生小孩嗎？ 婦產科醫曝：有4種可能

網紅罔腰懷孕？ 檢：使用專供研究胚胎可能觸法

變性網紅罔腰懷孕！婦產科醫師曝「男性」懷孕4可能：同時擁有2性別器官

影／網紅罔腰宣稱懷孕 高醫出面打臉：並無就醫紀錄

相關新聞

慘！機車騎士被撞噴飛2層樓高墜地 死亡過程曝光

雲林縣斗六市文化路和明德北交叉路口，17日發生驚悚車禍，一輛轎車高速行駛，追撞2輛正在等紅燈的機車，騎士被撞後，噴飛達兩...

親子機率9成9 少女懷孕產子 生父是量販店老闆

新北市一名現就讀高中二年級的女高中生，前年還在念國中時，到張姓男子加盟經營的小型量販店打工，並與張男發生性行為，去年4月...

基隆華南銀行後棟樓梯間紙箱冒濃煙 離奇燃燒多人疏散

基隆市仁一路華南銀行後棟樓梯間今天下午發生火警，堆置的大批紙箱及回收物突然起火冒出濃煙煙，行員發現緊急拖出，有人及時利用...

轎車疑從後方高速撞上 2無辜路人遭撞飛傷重不治

宜蘭林姓男子今下午1時許，駕駛自小客車行經員山鄉坡城路時，疑似車速過快，高速從後方撞上兩名無辜路人，其中1人飛落水溝，躺...

影／驚險一瞬間！ 男子疑精神恍惚摔落10公尺堤防幸運獲救

嘉義縣消防局上午獲報，有名男子從台1線溪口鄉與大林鎮交界的三疊溪橋上，摔落約10公尺高的河堤，頭破血流，堤防留下一道長條...

男子宜蘭員山農路高速撞飛2路人 2人皆不治身亡

宜蘭縣員山鄉坡城路下午1時30分傳出死亡車禍，45歲林姓男子駕駛轎車，行經事故路段時疑似速度太快，撞飛2名男子，其中1名年約50歲男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。