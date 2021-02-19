親子機率9成9 少女懷孕產子 生父是量販店老闆
新北市一名現就讀高中二年級的女高中生，前年還在念國中時，到張姓男子加盟經營的小型量販店打工，並與張男發生性行為，去年4月產下一子，女高中生父親怒提告。張男案後否認二人有發生性行為，但經DNA比對，確認親子關係高達99.999％。新北地檢署今依對14歲以上、未滿16歲之女子性交罪嫌起訴張男。
起訴指出，在新北市加盟經營連鎖小型量販店的張姓男子，於107年間與到店裡打工，當時就讀國中3年級的受害女學生認識，隔年還協助家屬安排女學生至南投縣的私立教會學校就讀高中部。
因女學生平日都住在學校，去年4月突然產下一子，讓女學生父親嚇了一大跳，經詢問才知是量販店老闆張姓男子所為，氣憤報警提告。
張男到案後承與女學生認識，但否認與她發生性行為。經刑事局於去年 7月採集張男與男嬰檢體進行DNA檢測，經鑑定其親子關係機率為99.999％。新北地檢署今依對14歲以上、未滿16歲之女子性交罪嫌起訴張男。
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