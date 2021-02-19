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基隆華南銀行後棟樓梯間紙箱冒濃煙 離奇燃燒多人疏散

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市仁一路華南銀行後棟樓梯間今天下午發生火警，堆置的大批紙箱及回收物突然起火冒出濃煙煙，行員發現緊急拖出，有人及時利用滅火器撲滅火勢，該大樓有補習班、公司等，不少民眾緊急疏散，虛驚一場，起火原因由警方及消防人員調查釐清。

消防局今天下午近4時獲報，華南銀行基隆分行後棟1樓發生火警，但一名女行員聞到焦味，循著味道找到是紙箱等回收物冒煙，趕緊拖出大樓外。有人立即用滅火器撲滅，沒有延燒，但有不少紙箱被燒及。消防人員到場還在冒煙，射水灌救，撲滅殘火。

消防員表示，懷疑可能有人丟菸頭引燃，但沒有找到菸頭，或引燃物，起火原因不明，火調科人員已採證釐清起火原因。警方也到場調監視器釐清有無可疑。

基隆華南銀行後棟樓梯間紙箱冒濃煙，離奇燃燒多人疏散。記者游明煌／攝影
基隆華南銀行後棟樓梯間紙箱冒濃煙，離奇燃燒多人疏散。記者游明煌／攝影
基隆華南銀行後棟樓梯間紙箱冒濃煙，離奇燃燒多人疏散。記者游明煌／攝影
基隆華南銀行後棟樓梯間紙箱冒濃煙，離奇燃燒多人疏散。記者游明煌／攝影

基隆 監視器

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