快訊

日職／長知識！斷掉球棒會怎樣 巨人隊員工揭密事實

邱太三涉關說司法卻掌陸委會 黃國昌：恬不知恥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

轎車疑從後方高速撞上 2無辜路人遭撞飛傷重不治

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

宜蘭林姓男子今下午1時許，駕駛自小客車行經員山鄉坡城路時，疑似車速過快，高速從後方撞上兩名無辜路人，其中1人飛落水溝，躺在溝內哀號，另一個則被撞入轎車擋風玻璃內，兩人送醫急救後，稍早宣告不治，至於林男有氣胸，意識清楚，事故發生後一度說不出話，林男酒測值為0，因現場無剎車痕跡，目擊鄰居也未聽聞剎車巨響，詳細事故原因由警方調查。

宜蘭縣消防局今下午1時30分許接獲通報，派出3輛救護車前往事故地點，消防人員抵達時，一名傷者倒臥路旁水溝，救護人員抵達時，已失去生命徵象，送醫後宣告不治；另1名林姓傷者躺在轎車右前方，右腳開放性骨折、全身多處擦傷，下午4時18許急救無效。

「出來看到嚇死了！」附近鄰居透露，事故當時僅聽到「碰」聲響，衝出來看就有傷者在現場哀嚎，他馬上撥打119報警；因兩人傷勢嚴重，雖然鄰居衝出來協助，但憂心亂動造成更大傷害，只能在旁等救護車抵達救援。

鄰居透露，事故發生前完全沒有聽到剎車聲響，從撞擊聲來聽，車速肯定飆很快，且未見剎車痕跡，肯定連剎車都沒踩就撞人；坡城路因鄰近望龍埤，附近遊客多，很多人駕車都開很快，沒想到這次就出事了。

事故現場凌亂，血跡斑斑，3名傷者都送往陽大醫院急救，飛入水溝的男子有嚴重氣血胸，送醫約1小時後就宣告不治；遭撞入副駕駛座的59林姓男子，右腳開放性骨折，意識雖然清楚，但送醫後病情急轉直下，宣告急救無效，45歲林姓駕駛則稱胸口疼痛，目前仍在加護病房觀察。

鄰居轉述目擊的水果攤婦人說法，稱兩名無辜遭撞的男子事故前一起經過水果攤，沒想到經過攤位不到50公尺距離，就遭轎車撞飛，且飛入副駕駛座的男子，還跟著車輛往前續行約20公尺，由駕駛下車將人拉至路旁，等候救護車到來。

據了解，林姓駕駛酒測值為0，因現場無剎車痕跡，不排除是未剎車，就高速撞上兩名無辜男子，目前警方已著手釐清事發經過。

一名身分不詳的男子遭撞後飛入水溝，警消到場時已無生命徵象，送醫後宣告不治。記者張議晨／攝影
一名身分不詳的男子遭撞後飛入水溝，警消到場時已無生命徵象，送醫後宣告不治。記者張議晨／攝影
林姓駕駛的自小客車，擋風玻璃碎裂嚴重，可見撞擊力道之大。記者張議晨／攝影
林姓駕駛的自小客車，擋風玻璃碎裂嚴重，可見撞擊力道之大。記者張議晨／攝影
事故現場血跡斑斑，總計整起事故造成兩名無辜路人傷重不治。記者張議晨／攝影
事故現場血跡斑斑，總計整起事故造成兩名無辜路人傷重不治。記者張議晨／攝影
事故現場未見剎車痕跡，且撞擊前無剎車聲響，參與救人的村民推測轎車連剎車都未踩，就撞上兩名無辜路人。記者張議晨／攝影
事故現場未見剎車痕跡，且撞擊前無剎車聲響，參與救人的村民推測轎車連剎車都未踩，就撞上兩名無辜路人。記者張議晨／攝影
林姓駕駛的自小客車，擋風玻璃碎裂嚴重，可見撞擊力道之大。記者張議晨／攝影
林姓駕駛的自小客車，擋風玻璃碎裂嚴重，可見撞擊力道之大。記者張議晨／攝影

事故 救護車 骨折

延伸閱讀

慘！機車騎士被撞噴飛2層樓高墜地 死亡過程曝光

男子宜蘭員山農路高速撞飛2路人 2人皆不治身亡

高雄死亡車禍！25歲男騎士閃避不及 撞左轉轎車身亡

60歲子開車載母返家自撞電線桿 77歲母傷重不治

相關新聞

慘！機車騎士被撞噴飛2層樓高墜地 死亡過程曝光

雲林縣斗六市文化路和明德北交叉路口，17日發生驚悚車禍，一輛轎車高速行駛，追撞2輛正在等紅燈的機車，騎士被撞後，噴飛達兩...

親子機率9成9 少女懷孕產子 生父是量販店老闆

新北市一名現就讀高中二年級的女高中生，前年還在念國中時，到張姓男子加盟經營的小型量販店打工，並與張男發生性行為，去年4月...

基隆華南銀行後棟樓梯間紙箱冒濃煙 離奇燃燒多人疏散

基隆市仁一路華南銀行後棟樓梯間今天下午發生火警，堆置的大批紙箱及回收物突然起火冒出濃煙煙，行員發現緊急拖出，有人及時利用...

轎車疑從後方高速撞上 2無辜路人遭撞飛傷重不治

宜蘭林姓男子今下午1時許，駕駛自小客車行經員山鄉坡城路時，疑似車速過快，高速從後方撞上兩名無辜路人，其中1人飛落水溝，躺...

影／驚險一瞬間！ 男子疑精神恍惚摔落10公尺堤防幸運獲救

嘉義縣消防局上午獲報，有名男子從台1線溪口鄉與大林鎮交界的三疊溪橋上，摔落約10公尺高的河堤，頭破血流，堤防留下一道長條...

男子宜蘭員山農路高速撞飛2路人 2人皆不治身亡

宜蘭縣員山鄉坡城路下午1時30分傳出死亡車禍，45歲林姓男子駕駛轎車，行經事故路段時疑似速度太快，撞飛2名男子，其中1名年約50歲男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。