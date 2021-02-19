轎車疑從後方高速撞上 2無辜路人遭撞飛傷重不治

宜蘭林姓男子今下午1時許，駕駛自小客車行經員山鄉坡城路時，疑似車速過快，高速從後方撞上兩名無辜路人，其中1人飛落水溝，躺在溝內哀號，另一個則被撞入轎車擋風玻璃內，兩人送醫急救後，稍早宣告不治，至於林男有氣胸，意識清楚，事故發生後一度說不出話，林男酒測值為0，因現場無剎車痕跡，目擊鄰居也未聽聞剎車巨響，詳細事故原因由警方調查。

宜蘭縣消防局今下午1時30分許接獲通報，派出3輛救護車前往事故地點，消防人員抵達時，一名傷者倒臥路旁水溝，救護人員抵達時，已失去生命徵象，送醫後宣告不治；另1名林姓傷者躺在轎車右前方，右腳開放性骨折、全身多處擦傷，下午4時18許急救無效。

「出來看到嚇死了！」附近鄰居透露，事故當時僅聽到「碰」聲響，衝出來看就有傷者在現場哀嚎，他馬上撥打119報警；因兩人傷勢嚴重，雖然鄰居衝出來協助，但憂心亂動造成更大傷害，只能在旁等救護車抵達救援。

鄰居透露，事故發生前完全沒有聽到剎車聲響，從撞擊聲來聽，車速肯定飆很快，且未見剎車痕跡，肯定連剎車都沒踩就撞人；坡城路因鄰近望龍埤，附近遊客多，很多人駕車都開很快，沒想到這次就出事了。

事故現場凌亂，血跡斑斑，3名傷者都送往陽大醫院急救，飛入水溝的男子有嚴重氣血胸，送醫約1小時後就宣告不治；遭撞入副駕駛座的59林姓男子，右腳開放性骨折，意識雖然清楚，但送醫後病情急轉直下，宣告急救無效，45歲林姓駕駛則稱胸口疼痛，目前仍在加護病房觀察。

鄰居轉述目擊的水果攤婦人說法，稱兩名無辜遭撞的男子事故前一起經過水果攤，沒想到經過攤位不到50公尺距離，就遭轎車撞飛，且飛入副駕駛座的男子，還跟著車輛往前續行約20公尺，由駕駛下車將人拉至路旁，等候救護車到來。