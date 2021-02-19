慘！機車騎士被撞噴飛2層樓高墜地 死亡過程曝光

雲林縣斗六市文化路和明德北交叉路口，17日發生驚悚車禍，一輛轎車高速行駛，追撞2輛正在等紅燈的機車，騎士被撞後，噴飛達兩層樓高，彈了超過20多公尺，造成機車騎士1死1重傷。斗六分局副分局長黃仁男今表示，肇事轎車駕駛沒有酒駕，肇事原因仍釐清中，警詢後依過失致死、傷害罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

事故發生在2月17日上午7點34分，當時在路口的車輛行車記錄器，拍下整個機車被撞，機車騎士驚悚噴飛的畫面，從畫面可看出肇事轎車，從明德北路往大學路方向行駛，下陸橋時，追撞前方正在停等紅燈的兩輛機車，其中一輛連人帶車噴飛20多公尺，另一也撞飛2、3公尺高，慘不忍睹。

目擊民眾說，當時明德北路、文化路都是紅燈，突然聽到「碰」一聲巨響，一輛轎車高速撞上機車，機車飛到對向車道，十分嚇人。轎車駕駛沒受傷，被撞彈飛的40歲鄭姓男騎士則傷重送醫不治、34歲陳姓女子四肢挫傷、左大腿骨折，仍在加護病房觀察中。