牠見主人舉前腳開心直搖尾巴 瑞芳警尋回春節走失愛犬

春節除夕夜晚上新北市瑞芳區一名婦人的愛犬，趁著主人沒關好門，偷溜出去玩，忘了如何回家，讓婦人著急地上網拜託好心人幫忙協尋。幸好愛犬在好心人及瑞芳警方的幫助下，歷經1周後終於安全返家。婦人接獲通知到派出所，小狗看到主人立刻開心直搖尾巴，舉起兩隻前腳，彷彿在感謝。

瑞芳警分局說，民眾日前發現一隻看起來乾乾淨淨的小狗，蜷縮在便利商店門口，疑似走失，連忙帶到瑞芳派出所請警察幫忙尋找失主。看到小狗多日未進食，瑞芳派出所暖心女警謝采惟特別去買罐頭讓小狗果腹，由於連續假期關係，也無法立即掃晶片，只好利用地區社群網路尋找失主，並通知動保處協助。

幸運的是馬上就有民眾認出是住附近婦人走失的愛犬，並聯繫她到派出所領回。婦人到派出所後，小狗看到主人立刻開心直搖尾巴，舉起兩隻前腳彷彿十分感謝。