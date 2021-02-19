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牠見主人舉前腳開心直搖尾巴 瑞芳警尋回春節走失愛犬

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

春節除夕夜晚上新北市瑞芳區一名婦人的愛犬，趁著主人沒關好門，偷溜出去玩，忘了如何回家，讓婦人著急地上網拜託好心人幫忙協尋。幸好愛犬在好心人及瑞芳警方的幫助下，歷經1周後終於安全返家。婦人接獲通知到派出所，小狗看到主人立刻開心直搖尾巴，舉起兩隻前腳，彷彿在感謝。

瑞芳警分局說，民眾日前發現一隻看起來乾乾淨淨的小狗，蜷縮在便利商店門口，疑似走失，連忙帶到瑞芳派出所請警察幫忙尋找失主。看到小狗多日未進食，瑞芳派出所暖心女警謝采惟特別去買罐頭讓小狗果腹，由於連續假期關係，也無法立即掃晶片，只好利用地區社群網路尋找失主，並通知動保處協助。

幸運的是馬上就有民眾認出是住附近婦人走失的愛犬，並聯繫她到派出所領回。婦人到派出所後，小狗看到主人立刻開心直搖尾巴，舉起兩隻前腳彷彿十分感謝。

瑞芳警分局表示，寵物遺失雖非刑案，但謝員深具同理心，了解失主著急心情，立即透過各種方法協尋，將尋適當時機公開表揚。同時也呼籲民眾，寵物遺失可至寵物登記管理資訊網做遺失申報，再做後續協尋消息的發布。或電話向登記機構辦理線上寵物遺失申報，以利相關單位協尋。

牠見主人舉前腳開心直搖尾巴，瑞芳警尋回春節走失愛犬。圖／警方提供
牠見主人舉前腳開心直搖尾巴，瑞芳警尋回春節走失愛犬。圖／警方提供

瑞芳 寵物 失主

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