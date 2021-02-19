獨臂賊偷遍新北還有「犯罪筆記」 身上剩兩千狼狽被逮

52歲陳姓男子利用春節期間闖入住家行竊，六天內犯下6件竊盜，犯罪範圍遍布新莊、永和地區，警方獲報後成立專案小組，循線追查到陳男住在三重地區，昨天中午前往逮人，當場逮到陳男帶著2千多元的贓款，警詢後依加重竊盜罪嫌移請新北地檢署偵辦，稍早由新北地院裁定聲押禁見。

新莊警方春節期間獲報多起竊盜案件，成立專案小組調閱監視畫面後，發現犯嫌均利用騎腳踏車或徒步等方式抵達犯案現場，以鐵撬破壞大門後，叼著手電筒入內行竊，看見監視器還會將鏡頭撥開，得手後再騎腳踏車或徒步逃逸。

經調閱多支監視畫面，警方循線鎖定獨臂陳姓男子涉有重嫌，並查出他與一名友人共同在三重地區租屋，昨天中午前往埋伏，趁陳男返家時將他攔下盤查，當場查出陳男身上僅剩的2千多元贓款，經他同意後警方與他一同返回租屋處進行搜索，搜出一本筆記本，上面詳細記載了陳男犯案前針對下手目標觀察做得「犯罪筆記」，另外還搜出破壞剪、鐵撬、切割器、手電筒等犯案工具，成為犯罪鐵證。

警方調查，發現陳不僅在新莊犯案，也在永和得和路上犯下三起竊盜案件，一共得手9萬2千餘元，贓款全部拿去吃喝玩樂，花到剩下2千餘元現金。據了解，陳有多項竊盜前科，日前在獄中因勞役發生意外受傷失去左手臂，當時還因此獲得看守所新台幣19萬元的賠償金，後又因竊盜罪嫌被判處11年有期徒刑，在坐牢9年後，去年7月假釋出獄，但他卻棄保潛逃並重操舊業，在永和、新莊等處四處觀察地形，尋找下手目標，趁春節期間行竊，受害店家有髮廊、診所、服飾店等。