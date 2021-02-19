獨居老人裝住警器嗶嗶叫逃一劫 基隆去年11件成功預警

基隆市八堵路一處民宅發生大火，火勢猛烈，許姓91歲老翁及時逃出，消防局指成功逃生主要原因是｢住警器｣成功預警，為去年11月暖暖分隊警消及義消宣導大隊到府安裝。住警器去年統計有11件成功預警，今年至今也有3件。

八堵路一處民宅2樓今天上午發生大火，火勢猛烈，許姓老翁及時逃出，只有被火煙燒到帽子。八南里長陳碧琴趕至，發現是幫他裝的煙霧警報器大響救了他一命，他仍心有餘悸表示，幸好警報器嗶嗶叫才來得及逃出。但他養的狗命喪火場，家中也付之一炬，燒毀嚴重，起火原因還待調查，疑為電線走火。

基隆市消防局的統計，108年住宅火災發生89件，其中有18件因為安裝住警器成功預警住戶成功逃生；109年住宅火災發生108件，其中有11件因為住警器成功預警住戶成功逃生；今年迄今也有3件成功案例。

去年消防局加強｢獨居老人｣及｢低收入戶｣等弱勢族群的宣導安裝勤務，目前獨居老人火警警報設備安裝率已達99.72%、低收入戶火警警報設備安裝率亦達98.92%。住警器安裝的普及率提升，就能在火災發生時發揮成功預警的效果，減少市民生命財產損失。

消防局長陳龍輝表示：市政府從民國106到110年連續5年每年編列200萬合計1000萬的預算購置住警器，針對未設火警自動警報設備的市民朋友家庭提供｢免費到府安裝｣，最遲至110年底，符合資格市民只要至就近消防分隊填寫｢安裝同意書｣，留下基本資料，消防人員及宣導義消姊妹就會安排時間到府實施居家安全宣導及免費安裝住警器，歡迎市民踴躍至各消防分隊提出申請。

近日天氣日夜溫差大，消防局呼籲民眾除了做好防寒準備外，應注意室內隨時保持空氣流通，檢視居家燃氣熱水器，如有將屋外式熱水器安裝在有加裝窗戶的陽臺或屋內等通風不良場所，使用時應保持通風避免燃燒不完全發生一氧化碳中毒危險。