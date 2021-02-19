萬里駱駝峰附近7旬釣客釣魚不適突倒下民眾驚 送醫不治

新北市萬里駱駝峰附近岸邊礁石上，今天上午有不少釣客在釣魚，一名70多歲老翁因身體不適坐下來休息，其他釣客發生突然就倒下去，一看已無生命跡象。消防人員趕至將他送醫，急救後不治，警方已報請檢方相驗，釐清死因。

金山警分局調查，年約70多幾老翁今天上午到萬里駱駝峰附近岸際邊釣魚，其他釣客發現他釣到一半突坐下來休息，後來發現就倒下去，大家趕至查看發現已經沒有呼吸，趕快打119報案。