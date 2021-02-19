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桃園工廠燒化骨水殘餘桶 黑色濃煙狂竄請求除汙車支援
桃園市蘆竹區蘆興南路1處工廠今下午2點多傳出火警，大量黑色濃煙竄出，消防初步了解燃燒物為氫氟酸殘餘桶（氫氟酸即化骨水），現場請求除汙車支援，是否有人員受傷受困仍待釐清，目前全力搶救中。
消防指出，今天下午2點43分獲報，現場為1處無市招倉庫，鐵皮建築結構倉庫存放喇叭，地上1樓起火，因還有存放氫氟酸等物品，除轄區蘆竹分隊外也請求加派草漯化災處理車支援，目前派遣消防車、救護車，一共出動24車、70名消防員，所幸並未傳出人員受傷受困。
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