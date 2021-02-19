高雄死亡車禍！25歲男騎士閃避不及 撞左轉轎車身亡

高雄鳳山區今上午發生一起死亡車禍，25歲騎機車的金姓男子，為閃避對向開著白色轎車左轉的張姓男子，他雖緊急剎車仍不幸撞上，送醫搶救後仍不治。

據了解，今天上午8點20分左右，金男沿著鳳山區經武路由南向北快車道直行時，在經武路、力行路口附近，遇上開轎車沿經武路南向行駛的張男（28歲），當時張要左轉，金為閃避下煞車滑倒，滑行撞上張的轎車。

轄區警、消獲報到場後，機車零件四散，倒在地上的金男已經呈現OHCA（到院前心肺功能停止），金嘴角還有血跡，疑似有吐血狀況，另外到場人員在搶救時，發現金的下班「軟軟的」，疑似有骨折狀況。