快訊

新冠疫苗接種點曝光！ 擬Moderna疫苗在醫院、AZ在基層

高雄死亡車禍！25歲男騎士閃避不及 撞左轉轎車身亡

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄鳳山區今上午發生一起死亡車禍，25歲騎機車的金姓男子，為閃避對向開著白色轎車左轉的張姓男子，他雖緊急剎車仍不幸撞上，送醫搶救後仍不治。

據了解，今天上午8點20分左右，金男沿著鳳山區經武路由南向北快車道直行時，在經武路、力行路口附近，遇上開轎車沿經武路南向行駛的張男（28歲），當時張要左轉，金為閃避下煞車滑倒，滑行撞上張的轎車。

轄區警、消獲報到場後，機車零件四散，倒在地上的金男已經呈現OHCA（到院前心肺功能停止），金嘴角還有血跡，疑似有吐血狀況，另外到場人員在搶救時，發現金的下班「軟軟的」，疑似有骨折狀況。

救護員緊急將金男送往長庚醫院，仍於近中午時搶救無效死亡，後續肇事原因由警方釐清中。

高雄鳳山區今上午發生一起死亡車禍，25歲的金姓男子，為閃避對向開著白色轎車左轉的張姓男子，他雖緊急剎車仍不幸撞上，送醫搶救後仍不治。讀者提供
高雄鳳山區今上午發生一起死亡車禍，25歲的金姓男子，為閃避對向開著白色轎車左轉的張姓男子，他雖緊急剎車仍不幸撞上，送醫搶救後仍不治。讀者提供

車禍 骨折 救護員

延伸閱讀

「加工區」走入歷史 高雄、楠梓加工區下周卸牌更名

高雄砸酒店茶行案讓分局長下台 嫌犯分別判3至8月徒刑

高雄議員布局11個選區 基進籲民進黨同爭本土過半

文化高雄用簡體被批無心愛高雄 文化局：古字寫法設計

相關新聞

高雄死亡車禍！25歲男騎士閃避不及 撞左轉轎車身亡

高雄鳳山區今上午發生一起死亡車禍，25歲騎機車的金姓男子，為閃避對向開著白色轎車左轉的張姓男子，他雖緊急剎車仍不幸撞上，...

小年夜撞到牛肇逃…車主稱害怕才逃走 與飼主一起挨罰

屏東縣萬巒鄉今年2月10日（小年夜）晚間，在台一線潮洲大橋北上車道發生人牛交通事故，車主當時揚長而去，警方調閱監視器後，...

桃園工廠燒氫氟酸殘餘桶 黑色濃煙狂竄請求除汙車支援

桃園市蘆竹區蘆興南路1處工廠今下午2點多傳出火警，大量黑色濃煙竄出，消防初步了解燃燒物為氫氟酸殘餘桶，現場請求除汙車支援...

小舅子缺錢用 狂偷姐夫145萬干邑白蘭地、骨董玉器

桃園王姓男子缺錢花用，竟把歪腦筋動到馬姓姐夫身上，多次趁夜深人靜時闖進馬經營的工廠，搬走單瓶要價10多萬元的軒尼詩理查、...

命大！休旅車閃落石墜15公尺溪床 翻滾數圈車上4人僅3輕傷

來自新竹的江姓男子等5人，由花蓮蔡姓友人陪同，申請到花蓮卓溪鄉清水山區露營，昨天下午經過清水檢查所不久，半山腰突然砸下一...

影／騎小折變裝提款58次 警追查出詐騙車手身分他認栽

李姓男子涉嫌當詐騙集團車手，為避免行蹤曝光，向朋友借車載折疊式腳踏車外出提款，選定提款機以後，才停車改騎小折領款，領款後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。