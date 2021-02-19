高雄死亡車禍！25歲男騎士閃避不及 撞左轉轎車身亡
高雄鳳山區今上午發生一起死亡車禍，25歲騎機車的金姓男子，為閃避對向開著白色轎車左轉的張姓男子，他雖緊急剎車仍不幸撞上，送醫搶救後仍不治。
據了解，今天上午8點20分左右，金男沿著鳳山區經武路由南向北快車道直行時，在經武路、力行路口附近，遇上開轎車沿經武路南向行駛的張男（28歲），當時張要左轉，金為閃避下煞車滑倒，滑行撞上張的轎車。
轄區警、消獲報到場後，機車零件四散，倒在地上的金男已經呈現OHCA（到院前心肺功能停止），金嘴角還有血跡，疑似有吐血狀況，另外到場人員在搶救時，發現金的下班「軟軟的」，疑似有骨折狀況。
救護員緊急將金男送往長庚醫院，仍於近中午時搶救無效死亡，後續肇事原因由警方釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言