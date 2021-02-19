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小舅子缺錢用 狂偷姐夫145萬干邑白蘭地、骨董玉器
桃園王姓男子缺錢花用，竟把歪腦筋動到馬姓姐夫身上，多次趁夜深人靜時闖進馬經營的工廠，搬走單瓶要價10多萬元的軒尼詩理查、金王馬爹利等干邑白蘭地，摸走玉器、骨董及手表，第5度行竊時被員工撞見才曝光，刑事部分法院依加重竊盜判他2年6月，民事判王應賠馬145萬多元，可上訴。
檢警調查，王男2018年11月17日，開車到馬的住家查看，發現大門沒關無人在家，就溜進屋狂掃4箱25瓶，總價15萬元的洋酒。王食髓知味，隔年1月6日、7日，及19日再度趁半夜，闖進馬經營的工廠內，大肆偷走30瓶洋酒、玉器及2支手表，之後隨即上網變賣換現金。
直到2月4日清晨5點多，王打算再次到場行竊，和1名年籍不詳綽號「小朱」的同夥準備下手，摸走工廠內茶葉、玉器、骨董，還有員工的存摺印鑑等，正準備打算離開時因聲音過大，其中1名外籍員工驚醒目擊，雙方發生拉扯才曝光，警方比對指紋後循線抓到王男。
法院審酌，王男正值壯年，缺年就闖入馬的工廠行竊，至今也沒達成和解，偷走的東西變賣沒有返還，考量他多次行竊，依3個侵入住宅竊盜罪、1個攜帶凶器竊盜罪，判王有期徒刑2年6月。
馬男並提起刑事附帶民事損害賠償，主張王偷的洋酒包括1瓶就要價12萬5000元、10萬4000元的軒尼詩理查、金王馬爹利等干邑白蘭地，還有大量高價洋酒、玉器和手表，損失高達145萬4000元。
對此，王經通知沒到庭陳述，也未提出任何書狀聲明或陳述，民事庭審酌，王行竊部分經刑事認定犯行明確，認為馬求償有理由，判王應賠償馬一共145萬4000元。
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