命大！休旅車閃落石墜15公尺溪床 翻滾數圈車上4人僅3輕傷

江姓男子為閃避落石在清水林道連人帶車墜落15公尺深溪床，車子翻滾好幾圈，幸好車上4人僅受輕傷，沒有大礙。記者王燕華／翻攝 來自新竹的江姓男子等5人，由花蓮蔡姓友人陪同，申請到花蓮卓溪鄉清水山區露營，昨天下午經過清水檢查所不久，半山腰突然砸下一顆大石頭，江男為閃避落石，車輛不慎墜落約15公尺溪床，翻滾好幾圈才停住，車上4人，3人受輕傷，1人無礙，送醫包紮無生命危險。

警方調查，60歲江姓男子等6人，申請昨天起一連3天到清水山區登山健行。6人分乘兩車，其中2人早上先上山，江姓男子駕駛休旅車，載著3名友人下午前往，下午3時28分經過清水檢查所後不久，山壁突然掉落一顆約有一個輪胎寬的大石頭，江姓男子急打方向盤閃避落石，車子右偏摔下林道，沿著山坡翻滾好幾圈，最後側翻在15公尺深的溪床上。

幸好車上4人，僅3人受輕傷，自行脫困，從溪床爬回林道上。因為該處是偏僻山區，手機沒有訊號，莊女走了1.5公里路到清水檢查所求援，另名吳姓男子未受傷，往前走2公里多找先行的友人支援。