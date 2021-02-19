影／騎小折變裝提款58次 警追查出詐騙車手身分他認栽

李姓男子涉嫌當詐騙集團車手，為避免行蹤曝光，向朋友借車載折疊式腳踏車外出提款，選定提款機以後，才停車改騎小折領款，領款後繞小巷離開。高雄市刑大調閱多名受騙人遭詐領匯款的地點相關監錄影像，才分析出李涉案，逮捕他到案，依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方了解，1名張姓男子在臉書發現網拍iphone12手機，售價便宜，與對方聯繫後，匯款2萬5000元購機，不料匯款後對方便置之不理，才向警方報案。高雄市刑警大隊偵五隊調閱相關資料，發現張匯入的人頭帳號，在1至2月至少有21人匯款受騙，才調閱提領詐款地點的監錄影像，才發覺車手在台南、高雄58次提領詐款的身影。

警方察覺，涉案車手每次提款都戴帽、戴口罩、騎小折，取款後就繞進附近的小巷，躲避監錄鏡頭；員警調閱各處附近的監錄影像，總會看到同1輛轎車出現，其中曾發現李姓男子脫下口罩的臉孔，追查出李姓男子（40歲）涉案。