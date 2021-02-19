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三峽中正路汽機車相撞 機車騎士及乘客翻一圈才停下

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

新北市三峽區中正路二段今天上午10點多，一輛自小客車準備從路邊的大樓停車場開出來往三峽行駛，不料與一輛重型機車相撞，機車駕駛與乘客多處擦挫傷，並無大礙，但雙方都聲稱是「看到綠燈才行駛」，警方已調閱路口監視器畫面，相關肇事責任待釐清。

陳男騎乘重型機車載著朱姓友人從中正路2段直行轉往大溪方向，王姓汽車駕駛則是要從該處停車場駛入中正路時，雙方發生碰撞，導致陳男及友人四肢多處擦挫傷，送恩主公醫院治療，經檢查無大礙到隊製作調查筆錄。

警方表示，雙方都聲稱是看到綠燈才繼續行駛，雙方酒測值均為0，警方已調閱路口監視器畫面，相關肇事責任仍釐清中，提醒民眾行經號誌路口時應減速慢行，避免發生意外。

一輛自小客車準備從路邊的大樓停車場開出來往三峽行駛，不料與一輛重型機車相撞。圖／警方提供
一輛自小客車準備從路邊的大樓停車場開出來往三峽行駛，不料與一輛重型機車相撞。圖／警方提供

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