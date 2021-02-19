三峽中正路汽機車相撞 機車騎士及乘客翻一圈才停下

新北市三峽區中正路二段今天上午10點多，一輛自小客車準備從路邊的大樓停車場開出來往三峽行駛，不料與一輛重型機車相撞，機車駕駛與乘客多處擦挫傷，並無大礙，但雙方都聲稱是「看到綠燈才行駛」，警方已調閱路口監視器畫面，相關肇事責任待釐清。

陳男騎乘重型機車載著朱姓友人從中正路2段直行轉往大溪方向，王姓汽車駕駛則是要從該處停車場駛入中正路時，雙方發生碰撞，導致陳男及友人四肢多處擦挫傷，送恩主公醫院治療，經檢查無大礙到隊製作調查筆錄。