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小年夜撞到牛肇逃…車主稱害怕才逃走 與飼主一起挨罰

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣萬巒鄉今年2月10日（小年夜）晚間，在台一線潮洲大橋北上車道發生人牛交通事故車主當時揚長而去，警方調閱監視器後，通知車主林姓男子到案說明，林到案稱，牛突然衝出道路，來不及反應，看到牛癱倒在地，一時害怕才開走；飼主吳姓男子說，對於沒有善盡圈養責任，自知理虧，雙方互不提告。警方將兩人依違反道路交通管理處罰條例製單開罰。

警方表示，雖然雙方互不興訟，圓滿處理，飼主吳姓男子疏縱禽畜在道路奔走，妨害交通，違反道交處罰條例第84條疏縱禽畜道路奔走，可開罰300到600元；林姓車主肇事，雖無人傷亡，但未依規定處置，違反道交處罰條例第62條第1項，肇事，無人傷亡而未依規處置，可開罰1000到3000元。

內埔警分局萬巒派出指出，本月10日凌晨發生人牛交通事故，牛雖未被撞死，但頭部重創，吳姓飼主聯絡業者載送屠宰場處理。警方調閱監視器，通知林姓車主到場。林男稱，當時牛突然衝出道路，來不及反應，左車頭與牛頭對撞，見牛癱倒在地，一時害怕，開車離去。

林男說，汽車板金凹損及引擎嚴重受損，已無法再使用，但因離開案發現場，未即時處置，深感有錯。吳姓飼主說，林男身體無傷，實屬大幸，對於未善盡圈養致「牛逛大街」，自知理虧，雙造互不提毀損告訴及求償，調解成立。

內埔分局長蔡耀順提醒，轄區多有從事畜牧工作業者，畜養各類動物應善盡馴養責任，避免出入人車使用的道路，影響用路人權益；另呼籲用路人發生交通事故，應負採取必要措施、報警不得駛離現場等義務。

警方近日找到肇逃的車主林姓男子，林的汽車板金凹損及引擎嚴重受損。記者劉星君／翻攝
警方近日找到肇逃的車主林姓男子，林的汽車板金凹損及引擎嚴重受損。記者劉星君／翻攝
屏東縣萬巒鄉今年2月10日（小年夜）晚間，在台一線潮洲大橋北上車道發生人牛交通事故，車主當時肇逃。記者劉星君／翻攝
屏東縣萬巒鄉今年2月10日（小年夜）晚間，在台一線潮洲大橋北上車道發生人牛交通事故，車主當時肇逃。記者劉星君／翻攝
警方近日找到肇逃的車主林姓男子，林的汽車板金凹損及引擎嚴重受損。記者劉星君／翻攝
警方近日找到肇逃的車主林姓男子，林的汽車板金凹損及引擎嚴重受損。記者劉星君／翻攝

車主 事故

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