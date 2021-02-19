小年夜撞到牛肇逃…車主稱害怕才逃走 與飼主一起挨罰

屏東縣萬巒鄉今年2月10日（小年夜）晚間，在台一線潮洲大橋北上車道發生人牛交通事故，車主當時揚長而去，警方調閱監視器後，通知車主林姓男子到案說明，林到案稱，牛突然衝出道路，來不及反應，看到牛癱倒在地，一時害怕才開走；飼主吳姓男子說，對於沒有善盡圈養責任，自知理虧，雙方互不提告。警方將兩人依違反道路交通管理處罰條例製單開罰。

警方表示，雖然雙方互不興訟，圓滿處理，飼主吳姓男子疏縱禽畜在道路奔走，妨害交通，違反道交處罰條例第84條疏縱禽畜道路奔走，可開罰300到600元；林姓車主肇事，雖無人傷亡，但未依規定處置，違反道交處罰條例第62條第1項，肇事，無人傷亡而未依規處置，可開罰1000到3000元。

內埔警分局萬巒派出指出，本月10日凌晨發生人牛交通事故，牛雖未被撞死，但頭部重創，吳姓飼主聯絡業者載送屠宰場處理。警方調閱監視器，通知林姓車主到場。林男稱，當時牛突然衝出道路，來不及反應，左車頭與牛頭對撞，見牛癱倒在地，一時害怕，開車離去。

林男說，汽車板金凹損及引擎嚴重受損，已無法再使用，但因離開案發現場，未即時處置，深感有錯。吳姓飼主說，林男身體無傷，實屬大幸，對於未善盡圈養致「牛逛大街」，自知理虧，雙造互不提毀損告訴及求償，調解成立。