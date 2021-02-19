春節高雄家暴通報案近5年最多 有受暴少年警覺自報案

今年春節連假7天，高雄市家庭暴力及性侵害防治中心（家防中心）受理的家暴通報案有671件，是近5年最多量，平均每天96件，比有9天春節連假的108年還多。家防中心分析，雖不能說與新冠肺炎疫情的影響不能出國或工作減少有關，但也不排除因不能出國，家人聚在一起的機會增加，可能一言不合引發爭執的機率也增加。

家防中心統計，今年年春節7天連假，緊急出勤8件，緊急庇護安置1人；共受理保護性案件671件，其中家庭暴力528件、兒少保護112件，其餘為脆弱家庭、性侵害及身障保護等，平均每日接獲96件。

在這些通報案中，2月11日除夕，一名單親少年自行向警方通報，他的父親酒後對他暴力相向，他不敢返家，家防中心立即派社工出勤協助，並與家長溝通協調，也評估保護資源及人身安全議題，後來請這名少年的其他親屬協助照顧。

家防中心安置的一名受暴者是高危機家庭的婦女，子女都已成年，受暴的婦女已聲請到保護令，但她的先生春節期間酒後違反保護令，再對婦女暴力相向，社工即緊急安置婦女，警方也將違反保護令的男子移送法辦。

根據家防中心統計，106年春節連假6天，共接到家暴通報案301件，平均每天50件；107年連假也6天，接到的家暴通報案有263件，平均日案量44件，這也是近5年通報案最少的一年；108年春節連假9天，家暴通報案658件，每日平均案量73件；109年連假6天，通報案456件，每日平均案量76件；110年671件，每日平均案量96件，創近5年新高。