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監視器錄下7旬老翁行竊經過 當場遭屏東警逮捕
屏東一名70歲洪姓老翁，今年初兩度在屏東市潛入住宅行竊，前天凌晨故技重施，殊不知遭郭姓男子（46歲）家中監視器錄下，事後郭男報警，並將畫面po網也供警方追查。警方獲報後，當場逮到洪姓老翁，並將他依竊盜罪移送。
遭竊的郭男，昨天透過親友在臉書社團「屏東人屏東事」發文指出，今年1月31日到2月17日，潛入住宅4、5次，每次行竊時間多半選在凌晨2、3時左右，行竊後，還會將東西歸位，製造未侵入的假象。
郭男表示，由於遭竊多次，家人還一度懷疑是內賊，憤而裝設攝影機追查。洪姓老翁於2月17日凌晨2時許，再次行竊，隨即遭監視器拍下，屋主立刻報警，警方獲報後，趕抵現場，並透過監視比對監視器影像，在防火巷內逮捕洪。警詢後，將洪姓老翁依竊盜罪移送。
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