監視器錄下7旬老翁行竊經過 當場遭屏東警逮捕

洪姓老翁（70歲）數度潛入民宅行竊，2月17日凌晨行竊遭監視器錄下。記者陳弘逸／翻攝自臉書社團「屏東人屏東事」 屏東一名70歲洪姓老翁，今年初兩度在屏東市潛入住宅行竊，前天凌晨故技重施，殊不知遭郭姓男子（46歲）家中監視器錄下，事後郭男報警，並將畫面po網也供警方追查。警方獲報後，當場逮到洪姓老翁，並將他依竊盜罪移送。

遭竊的郭男，昨天透過親友在臉書社團「屏東人屏東事」發文指出，今年1月31日到2月17日，潛入住宅4、5次，每次行竊時間多半選在凌晨2、3時左右，行竊後，還會將東西歸位，製造未侵入的假象。