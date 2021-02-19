雲林失智男騎單車走失2天 70公里外台南東山被警發現
台南市白河警分局東山分駐所警員包盛宇、張乃文，春節期間執行巡邏勤務中，在武嶺營區附近發現1名男子騎乘腳踏車跌倒在路旁，身體多處擦傷，經趨前關心查出是63歲李姓男子，他從雲林縣騎乘腳踏車南下至台南東山區迷失，騎乘距離逾70公里，家屬接獲警方通知嚇一大跳，以為在雲林附近迷途而已，居然騎到台南市山區，昨天家屬捎來小卡片感謝白河分局東山分駐所同仁，溫暖助人才傳開來。
白河警方表示，東山分駐所警員包盛宇、張乃文等2員，2月10日中午在武嶺營區附近發現李男騎乘腳踏車跌倒在路旁，身體多處擦傷，趨前查看時不願接受救護人員清理傷口，並隨即牽起腳踏車離開，因騎車時左右搖晃，且經常騎在車道中央，兩人駕駛巡邏車在後方護送下山，並再次將其攔停後，帶返所安撫情緒。
東山分駐所長黃志賢提供泡麵、水果及飲用水供其果腹，值班警員林文澤多方查尋確認身分與家屬取得聯繫，並告知李男已平安在所內，家屬感激之餘表示，李男前1天騎單車離家後失蹤，家屬心急報失蹤，在附近遍尋不著，沒想到騎到台南，家屬相當感激警方協助在春節期間讓家人團圓，昨天還親寫小卡片表達感謝。
李妻表示，李姓男子患有失智症已一段時間，平時居住在台北市，小年夜返回雲林縣二崙鄉老家過年，9日趁家人不注意時自行騎車外出，雖有申請愛心手鍊，但經常拔下，離家後遍尋不著心急如焚，不知道居然騎腳踏車到台南，感謝員警協助平安歸來。
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