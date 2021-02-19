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保七總隊連破兩案！山老鼠集團猖獗 查獲逾4噸牛樟等林木
保安警察第七總隊林務犯罪查緝中心，1月破獲以越南籍移工為首的山老鼠集團，今天宣布再破獲張姓男子為首的山老鼠集團，查獲盜伐、加工及銷贓犯嫌等共5人，查扣牛樟、扁柏及香樟等總重逾4100公斤，張男遭檢方聲押獲准，檢警擴大偵辦。
嘉義地檢署指揮保七總隊第七大隊、第六大隊、南投縣警局竹山分局、嘉市警局第一分局、嘉縣竹崎警分局及嘉義林區管理處組專案小組，利用科技辦案，經長達半年監控調查，1月破獲以越籍移工為首的山老鼠集團，查獲贓物扁柏等國有林木共2096公斤。
專案小組槓上開花，日前再偵破張姓男子為首的山老鼠集團，逮捕5名嫌犯，檢警調查，山老鼠集團長期在嘉縣國有林地，盜伐牛樟等貴重木，載往雲林縣斗六市等地，裁切加工成佛像藝品銷贓謀利，嚴重破壞山林生態。
警方前往雲林及南投等涉案人住居所、藏贓場所及銷贓場所等處搜索，查獲盜伐、加工及銷贓犯嫌，瓦解該山老鼠集團並查扣贓物。
警方說，台灣特有國寶級喬木「牛樟」是上等木材，可提煉芳香精油，培養牛樟芝，山老鼠集團專挑珍貴稀有貴重木進行盜伐加工製成佛具藝品販售謀利，從中獲取巨額不法利益。保七總隊第七大隊大隊長黃建智強調，將持續與嘉義林區管理處強化山區盜伐熱點巡邏及查察等勤務，保護國家珍貴林木。
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