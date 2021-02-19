保七總隊連破兩案！山老鼠集團猖獗 查獲逾4噸牛樟等林木

保安警察第七總隊林務犯罪查緝中心查獲大量牛樟。圖／保七總隊提供 保安警察第七總隊林務犯罪查緝中心，1月破獲以越南籍移工為首的山老鼠集團，今天宣布再破獲張姓男子為首的山老鼠集團，查獲盜伐、加工及銷贓犯嫌等共5人，查扣牛樟、扁柏及香樟等總重逾4100公斤，張男遭檢方聲押獲准，檢警擴大偵辦。

嘉義地檢署指揮保七總隊第七大隊、第六大隊、南投縣警局竹山分局、嘉市警局第一分局、嘉縣竹崎警分局及嘉義林區管理處組專案小組，利用科技辦案，經長達半年監控調查，1月破獲以越籍移工為首的山老鼠集團，查獲贓物扁柏等國有林木共2096公斤。

專案小組槓上開花，日前再偵破張姓男子為首的山老鼠集團，逮捕5名嫌犯，檢警調查，山老鼠集團長期在嘉縣國有林地，盜伐牛樟等貴重木，載往雲林縣斗六市等地，裁切加工成佛像藝品銷贓謀利，嚴重破壞山林生態。

警方前往雲林及南投等涉案人住居所、藏贓場所及銷贓場所等處搜索，查獲盜伐、加工及銷贓犯嫌，瓦解該山老鼠集團並查扣贓物。