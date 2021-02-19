貨車左轉未禮讓對向直行機車 無照少年閃不過自摔身亡

53歲梁姓男子今天凌晨4時許開著貨車到新北市五股區中興路一段上臨停辦事，隨後他上車，未查看便直接左轉四維路，導致對向騎車直行的17歲陳姓少年反應不及、自摔後當場死亡未送醫，警方依過失致死罪嫌將梁移送新北地檢署。

據了解，警方調閱監視畫面，發現梁凌晨出門準備買菜，他先是將車輛停在中興路一段往三重方向與四維路口處理事情，完事後自一旁騎樓走出上車，卻完全沒有停下查看對向便直接左轉橫跨車道，準備進入四維街，此時恰好無照駕駛機車的陳姓少年直行對向車道，見梁突然轉過來，反應不及當場連人帶車自摔，機車與地面摩擦噴出大量火花，陳當場失去呼吸心跳。

警、消到場後發現陳已明顯死亡，未送醫，將抽血採檢是否酒駕；梁則無酒駕情事。陳的父親聞訊趕到警局，悲痛表示兒子只是說要出門找朋友，怎料發生這樣的事情。