快訊

NBA／關鍵三分彈鎖勝 林書豪27分率隊上演逆轉秀

臉書再傳全球性當機？ 網友崩潰推特發文抱怨

貨車左轉未禮讓對向直行機車 無照少年閃不過自摔身亡

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

53歲梁姓男子今天凌晨4時許開著貨車到新北市五股區中興路一段上臨停辦事，隨後他上車，未查看便直接左轉四維路，導致對向騎車直行的17歲陳姓少年反應不及、自摔後當場死亡未送醫，警方依過失致死罪嫌將梁移送新北地檢署。

據了解，警方調閱監視畫面，發現梁凌晨出門準備買菜，他先是將車輛停在中興路一段往三重方向與四維路口處理事情，完事後自一旁騎樓走出上車，卻完全沒有停下查看對向便直接左轉橫跨車道，準備進入四維街，此時恰好無照駕駛機車的陳姓少年直行對向車道，見梁突然轉過來，反應不及當場連人帶車自摔，機車與地面摩擦噴出大量火花，陳當場失去呼吸心跳。

警、消到場後發現陳已明顯死亡，未送醫，將抽血採檢是否酒駕；梁則無酒駕情事。陳的父親聞訊趕到警局，悲痛表示兒子只是說要出門找朋友，怎料發生這樣的事情。

警方詢問後，依過失致死罪嫌將梁男移送新北地檢署，後續肇事責任判定由蘆洲交通分隊處理。

陳姓少年當場死亡未送醫。記者柯毓庭／翻攝
陳姓少年當場死亡未送醫。記者柯毓庭／翻攝

車禍

延伸閱讀

影／外送員送餐當場加點不成 酒醉夫妻涉動手打人

屁孩惡搞愛心冰箱 「鋼鐵爸」見物資腐敗心痛提告

休旅車飆時速100公里 超速撞死沒走行人穿越道8旬老婦

借車給無照駕駛台南釀6死 車主需負行政責任

相關新聞

貨車左轉未禮讓對向直行機車 無照少年閃不過自摔身亡

53歲梁姓男子今天凌晨4時許開著貨車到新北市五股區中興路一段上臨停辦事，隨後他上車，未查看便直接左轉四維路，導致對向騎車...

妻躲娘家勸不回 醉夫縱火險釀災

姚姓男子過年時與妻子吵架，妻子跑回娘家不理他，姚昨天凌晨酒後跑到妻子娘家希望重修舊好，未獲理會，一氣之下拿打火機點燃妻子...

雲林失智男騎單車走失2天 70公里外台南東山被警發現

台南市白河警分局東山分駐所警員包盛宇、張乃文，春節期間執行巡邏勤務中，在武嶺營區附近發現1名男子騎乘腳踏車跌倒在路旁，身...

住警器成功示警！彰化縣春節期間3件住宅火警未釀重災

在彰化縣消防局積極推廣下，住宅用火災警報器幾乎已成家家戶戶必要的設備，據彰化縣消防局統計，從2017年至今，彰化縣民眾安...

煙霧警報器大響救一命！基隆民宅大火九旬翁及時逃出

基隆市八堵路一處民宅2樓今天上午9鵻點多發生大火，火勢猛烈，許姓91歲老翁及時逃出，只有被火煙燒到帽子。八南里長陳碧琴趕...

影／女徒步誤闖快速道路車輛呼嘯而過 警救援助返家

彰化縣民黃姓女子本月14日搭公車到台中，當晚返程時一時興起欲徒步走回彰化，卻因不熟路況，走上台74線快速公路，眼見汽車不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。