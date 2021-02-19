住警器成功示警！彰化縣春節期間3件住宅火警未釀重災

在彰化縣消防局積極推廣下，住宅用火災警報器幾乎已成家家戶戶必要的設備，據彰化縣消防局統計，從2017年至今，彰化縣民眾安裝住警器累計成功示警發報52件，尤其今年春節期間，共發生3起火警，透過住宅用火災警報器成功示警，未釀成重大災情 。

消防局指出，消防法雖然規定非公共場所必須裝設住宅火災警報器，卻沒有罰則，但彰化縣消防局從2017年起，先是免費為全縣身障者、中低收入戶及獨居老人等弱勢族群安裝，合計達5萬5377戶，比率百分之百。如果加上個人安裝者，彰化縣既有28萬8千多戶中，已有54%安裝住警器，也就是超過15萬戶安裝。

今年春節期間，透過住宅用火災警報器成功示警成功的火警，分別發生在芬園鄉、溪湖鎮及員林市，起火原因皆因炊事不慎，主要是過年期間家家戶戶用火用電需求大增，幸好這幾戶民眾都有安裝住警器，及早偵測到濃煙、及早發出警報，提醒民眾及早發現、及時反應、立即避難逃生，因此未發生重大災情。

消防局指出，住警器有內裝電池、不用配線，可獨立裝於天花板或牆壁上，具有及早警示、價格便宜、電池供電10年等優點，除了政府補助的1只住警器外，家裡的寢室、廚房、樓梯及走廊都應該自主購買安裝，才可以全面防護居家喔，另有連動型住警器，可同步發報其他位置的火災訊息，讓居家防火安全更完備。