快訊

NBA／關鍵三分彈鎖勝 林書豪27分率隊上演逆轉秀

臉書再傳全球性當機？ 網友崩潰推特發文抱怨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

煙霧警報器大響救一命！基隆民宅大火九旬翁及時逃出

聯合報 / 記者游明煌／即時報導

基隆市八堵路一處民宅2樓今天上午9鵻點多發生大火，火勢猛烈，許姓91歲老翁及時逃出，只有被火煙燒到帽子。八南里長陳碧琴趕至，發現是幫老翁裝的煙霧警報器大響救了他一命。

基隆市消防局9時16分接獲暖暖區八堵路一處鐵皮2層樓火警，共派遣5個消防分隊18車37人，由第二大隊大隊長向永財拍揮搶救。

許姓老翁逃出後說，警報器有響趕緊逃出，他有看到電線走火，嚇了一大跳，打不滅就逃出來。

基隆民宅大火九旬翁及時逃出，煙霧警報器大響救一命。記者游明煌/攝影
基隆民宅大火九旬翁及時逃出，煙霧警報器大響救一命。記者游明煌/攝影
基隆民宅大火九旬翁及時逃出，煙霧警報器大響救一命。記者游明煌/攝影
基隆民宅大火九旬翁及時逃出，煙霧警報器大響救一命。記者游明煌/攝影
基隆民宅大火九旬翁及時逃出，煙霧警報器大響救一命。記者游明煌/攝影
基隆民宅大火九旬翁及時逃出，煙霧警報器大響救一命。記者游明煌/攝影
基隆民宅大火九旬翁及時逃出，煙霧警報器大響救一命。記者游明煌/攝影
基隆民宅大火九旬翁及時逃出，煙霧警報器大響救一命。記者游明煌/攝影
基隆民宅大火九旬翁及時逃出，煙霧警報器大響救一命。記者游明煌/攝影
基隆民宅大火九旬翁及時逃出，煙霧警報器大響救一命。記者游明煌/攝影

火災

延伸閱讀

基隆老榮民 捐20萬助榮民遺孤

基隆轉運站工程往前推進 林右昌為頂棚鋼柱鎖上螺栓

打造美術館級校園空間 基隆重建校舍獲國家卓越建設獎

基隆過年放煙火引發火燒山 林右昌：不需因噎廢食禁放

相關新聞

貨車左轉未禮讓對向直行機車 無照少年閃不過自摔身亡

53歲梁姓男子今天凌晨4時許開著貨車到新北市五股區中興路一段上臨停辦事，隨後他上車，未查看便直接左轉四維路，導致對向騎車...

妻躲娘家勸不回 醉夫縱火險釀災

姚姓男子過年時與妻子吵架，妻子跑回娘家不理他，姚昨天凌晨酒後跑到妻子娘家希望重修舊好，未獲理會，一氣之下拿打火機點燃妻子...

雲林失智男騎單車走失2天 70公里外台南東山被警發現

台南市白河警分局東山分駐所警員包盛宇、張乃文，春節期間執行巡邏勤務中，在武嶺營區附近發現1名男子騎乘腳踏車跌倒在路旁，身...

住警器成功示警！彰化縣春節期間3件住宅火警未釀重災

在彰化縣消防局積極推廣下，住宅用火災警報器幾乎已成家家戶戶必要的設備，據彰化縣消防局統計，從2017年至今，彰化縣民眾安...

煙霧警報器大響救一命！基隆民宅大火九旬翁及時逃出

基隆市八堵路一處民宅2樓今天上午9鵻點多發生大火，火勢猛烈，許姓91歲老翁及時逃出，只有被火煙燒到帽子。八南里長陳碧琴趕...

影／女徒步誤闖快速道路車輛呼嘯而過 警救援助返家

彰化縣民黃姓女子本月14日搭公車到台中，當晚返程時一時興起欲徒步走回彰化，卻因不熟路況，走上台74線快速公路，眼見汽車不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。