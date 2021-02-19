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煙霧警報器大響救一命！基隆民宅大火九旬翁及時逃出
基隆市八堵路一處民宅2樓今天上午9鵻點多發生大火，火勢猛烈，許姓91歲老翁及時逃出，只有被火煙燒到帽子。八南里長陳碧琴趕至，發現是幫老翁裝的煙霧警報器大響救了他一命。
基隆市消防局9時16分接獲暖暖區八堵路一處鐵皮2層樓火警，共派遣5個消防分隊18車37人，由第二大隊大隊長向永財拍揮搶救。
許姓老翁逃出後說，警報器有響趕緊逃出，他有看到電線走火，嚇了一大跳，打不滅就逃出來。
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