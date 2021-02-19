聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／女徒步誤闖快速道路車輛呼嘯而過 警救援助返家
彰化縣民黃姓女子本月14日搭公車到台中，當晚返程時一時興起欲徒步走回彰化，卻因不熟路況，走上台74線快速公路，眼見汽車不斷從她身旁呼嘯而過，她察覺不對勁時已離出口太遠，只好硬著頭皮繼續往下走，警接獲熱心民眾通報趕赴了解，在台74線南下29K處發現黃女，趕緊先將她接上車載返派出所。
台中市警三分局東區分駐所巡佐溫智輝、黃漢文，於本月14日晚間11時執行巡邏勤務時，獲報有女子獨自走在台74線南下路段，警方火速鳴笛趕赴現場，於台74線南下29K處發現該名女子，立即請她上車。
經警方詢問，40歲的黃姓女子驚魂未定的向警方表示，她早上從彰化搭公車至台中遊玩，返程時一時興起欲徒步走回彰化，當成健行，卻不小心走上台74線快速公路，眼見汽車不斷從她身旁呼嘯而過，她察覺不對勁時已離出口太遠，只好硬著頭皮繼續往下走，幸好有員警前來搭救。
員警見她走到汗流浹背，又得知她已許久未進食，趕緊提供炒麵及豆漿讓她飽食一頓，舒緩緊張的情緒。當時已近深夜，經員警聯繫黃女家人，得知女兒誤闖快速道路，家屬親自前來派出所帶黃女返家，並當面感謝員警的積極協助。
警方提醒，任意走上高速公路及快速公路，除了危險，更可依據《道路交通管理處罰條例》第33條第4項規定「不得行駛或進入第一項道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者，處新台幣3000元以上6000元以下罰鍰」，民眾出遊時也請多加留意相關標誌，才能玩得平安又開心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言