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影／女徒步誤闖快速道路車輛呼嘯而過 警救援助返家

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

彰化縣民黃姓女子本月14日搭公車到台中，當晚返程時一時興起欲徒步走回彰化，卻因不熟路況，走上台74線快速公路，眼見汽車不斷從她身旁呼嘯而過，她察覺不對勁時已離出口太遠，只好硬著頭皮繼續往下走，警接獲熱心民眾通報趕赴了解，在台74線南下29K處發現黃女，趕緊先將她接上車載返派出所。

台中市警三分局東區分駐所巡佐溫智輝、黃漢文，於本月14日晚間11時執行巡邏勤務時，獲報有女子獨自走在台74線南下路段，警方火速鳴笛趕赴現場，於台74線南下29K處發現該名女子，立即請她上車。

經警方詢問，40歲的黃姓女子驚魂未定的向警方表示，她早上從彰化搭公車至台中遊玩，返程時一時興起欲徒步走回彰化，當成健行，卻不小心走上台74線快速公路，眼見汽車不斷從她身旁呼嘯而過，她察覺不對勁時已離出口太遠，只好硬著頭皮繼續往下走，幸好有員警前來搭救。

員警見她走到汗流浹背，又得知她已許久未進食，趕緊提供炒麵及豆漿讓她飽食一頓，舒緩緊張的情緒。當時已近深夜，經員警聯繫黃女家人，得知女兒誤闖快速道路，家屬親自前來派出所帶黃女返家，並當面感謝員警的積極協助。

警方提醒，任意走上高速公路及快速公路，除了危險，更可依據《道路交通管理處罰條例》第33條第4項規定「不得行駛或進入第一項道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者，處新台幣3000元以上6000元以下罰鍰」，民眾出遊時也請多加留意相關標誌，才能玩得平安又開心。

彰化縣民黃姓女子搭公車到台中，返程時一時興起欲徒步走回彰化，卻因不熟路況，走上台74線快速公路，險象環生，警接獲熱心民眾通報趕赴了解，在台74線南下29K處發現黃女，趕緊先將她接上車載返派出所。圖／警方提供
彰化縣民黃姓女子搭公車到台中，返程時一時興起欲徒步走回彰化，卻因不熟路況，走上台74線快速公路，險象環生，警接獲熱心民眾通報趕赴了解，在台74線南下29K處發現黃女，趕緊先將她接上車載返派出所。圖／警方提供

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