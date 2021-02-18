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影／男子打赤腳闖空門行竊 穿走夾腳拖被認出

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

胡姓男子在春節連假期間涉嫌侵入苗栗縣頭份市一處民宅行竊，他作案時打赤腳，得手後卻穿走失主家的一雙夾腳拖，結果成了犯案的「鐵證」，拖鞋經失主指認，他見事跡敗露，承認行竊，被警方依竊盜罪嫌移送法辦。

胡姓男子平日在新竹香山地區打零工，收入不穩定，春節連假期間他涉嫌闖入頭份市的民宅行竊，偷走屋主家的零錢及紅包約6000元，警方接獲報案調閱監視器畫面，發現一名男子沿路隨機不斷試圖開啟停在路邊的車輛車門，行跡

可疑，隔日員警再到失竊地區巡守時，發現疑似竊嫌的男子出現，立即上前盤查，但對方矢口否認涉案。

員警比對監視器畫面，發現他的穿著、體態與竊賊相似，眼尖的員警還發現他的腳上還多了雙夾腳拖，經聯繫被害人指認，確認夾腳拖是屋主家的，他見事跡敗露，終於坦承犯案，警方訊問後後將胡姓男子依竊盜罪移送檢方偵辦。

頭份警分局長何孟宗表示，竊盜案件對民眾人身安全及財產造成嚴重威脅及恐懼，警方十分重視，春節期間仍認真查緝轄內各類竊盜案，讓民眾安心過節；呼籲民眾除了做好防竊措施外，無人在家時，門窗務必上鎖，左右鄰居也要發揮守望相助精神，讓宵小無機可趁，如發現可疑人、事、物，請立即與警方聯絡。

胡姓男子在春節連假期間涉嫌侵入苗栗縣頭份市一處民宅行竊，他作案時打赤腳，得手後卻穿走失主家的一雙夾腳拖，結果隔天被認出。圖／記者胡蓬生翻攝
胡姓男子在春節連假期間涉嫌侵入苗栗縣頭份市一處民宅行竊，他作案時打赤腳，得手後卻穿走失主家的一雙夾腳拖，結果隔天被認出。圖／記者胡蓬生翻攝

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