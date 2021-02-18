情侶吵架站4樓窗邊 警方幫拉進屋她掙脫墜樓不治

桃園魏姓女子昨天酒後和同居的李姓伴侶發生爭吵，情緒激動跑到4樓窗邊，李見狀報警也拉住她不放，員警到場支援也打算將她帶回屋內，但魏因掙扎導致鬆脫墜樓，送醫急救3個小時仍不治，警方已報請檢方相驗釐清事發經過。

警方初步調查，魏女（29歲）17日晚上11點多，因站在1棟4樓房屋窗邊，當時魏的李姓伴侶將她拉住，並將鑰匙丟下樓給警方進入協助幫忙。

員警到場後打算一起將魏女拉進屋，未料魏女不斷蹬牆掙扎，瞬間掙脫墜樓，消防員趕到時魏女身受重傷，立即將她送醫搶救，但仍因傷勢過重，今晨宣告不治。

警方查出，當時魏女酒後和李發生爭吵，一時情緒才站在窗邊，現已調閱周圍監視器、秘錄器畫面等，並報請桃園地檢署相驗。

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