快訊

整理包／台灣採購到哪些疫苗 到貨時間、防護力、副作用一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐騙集團假冒房產投資客網路行騙 北市婦人險遭騙80萬

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市61歲林姓婦人在網路認識自稱房地產投資客的詐騙集團，詐騙集團騙林婦買新北市的房子有打折，林婦不疑有他，日前到銀行欲匯款80萬到對方帳戶，銀行行員察覺有異報案，警方趕抵勸說，才幫林婦保住存款。

大同分局建成派出所上月29日上午接擭國泰世華銀行建成分行報案，稱有婦人疑似遭騙，警方趕抵發現婦人準備匯80萬到他人帳戶，遭行員阻止。警方詢問婦人「要匯給誰？對方跟妳是什麼關係？」婦人說不清楚，警方認為婦人遭詐騙。

警方向婦人指出過往曾攔阻的詐騙案件，以及詐騙集團常用術語，婦人才坦白稱在網路認識一名房地產投資客，對方稱跟他買房子有打折，比跟房仲買便宜，不過有時效性，現在簽約，未來獲利絕對翻倍，才先匯80萬到對方帳戶，想跟上這波行情。

婦人在警方勸說下才知自己遭騙，最後感謝警方及銀行行員及時攔阻，否則80萬將不翼而飛。警方也感謝行員共同守護民眾財產。

大同分局長高鎮文（右2）、偵查隊長鄭志誠（右1）、建成派出所長陳志峯（左1）上周到國泰世華銀行建成分行頒發感謝狀。記者蔡翼謙／翻攝
大同分局長高鎮文（右2）、偵查隊長鄭志誠（右1）、建成派出所長陳志峯（左1）上周到國泰世華銀行建成分行頒發感謝狀。記者蔡翼謙／翻攝

詐騙集團 房地產

延伸閱讀

北市604公車調整路線、取消假日「狗狗公車」 試辦3月

住桃園申請台北防疫補助遭拒 法務局：要北市防疫旅館

北市推國中生讀經典文學 羅密歐與茱麗葉、西遊記入選

北市自由行千元補助今用罄 午夜12點前入住仍有資格

相關新聞

影／搶修天然氣管線漏氣閃燃 台中4工人灼傷送醫

台中市東區復興路、台中路口在今天下午1時許，傳出有工人施工時遭燒燙傷的意外，信義、中區消防分隊前往救援，初步調查現場是欣...

警喬裝賭客破獲地下賭場 赫見火辣正妹荷官在場派牌

羅東警分局日前接獲檢舉，指冬山鄉一棟透天厝經營德州撲克職業賭場，警方獲報後，由冬山鄉順安派出所長郭成龍率2名警員喬裝賭客...

詐騙集團假冒房產投資客網路行騙 北市婦人險遭騙80萬

台北市61歲林姓婦人在網路認識自稱房地產投資客的詐騙集團，詐騙集團騙林婦買新北市的房子有打折，林婦不疑有他，日前到銀行欲...

貨車鋁條、鐵塊沒固定被風吹散灑匝道 釀堵車警告發

台中市王姓男子今天開車送貨時，沒有將載運的鐵塊、鋁條等物品放置妥當，導致行駛在台74線接近五權西路匝道時，車上鋁條因強風...

87歲爺爺深夜騎腳踏車要上國道 大甲警民合作攔下他

一名87歲失智老翁日前騎腳踏要上國道，民眾查覺不對報警，台中市大甲警方立即派員警到場，員警和協勤民力及時攔下老翁，阻止他...

影／還好有路樹！11天被連撞兩次 挽救兩車倖免衝水圳

宜蘭市建蘭南路栽種一整排10幾年的路樹，2月2日及12日（初一）上午位於該路段轉彎處，有棵路樹先後被重重撞擊兩次，白色轎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。