詐騙集團假冒房產投資客網路行騙 北市婦人險遭騙80萬

台北市61歲林姓婦人在網路認識自稱房地產投資客的詐騙集團，詐騙集團騙林婦買新北市的房子有打折，林婦不疑有他，日前到銀行欲匯款80萬到對方帳戶，銀行行員察覺有異報案，警方趕抵勸說，才幫林婦保住存款。

大同分局建成派出所上月29日上午接擭國泰世華銀行建成分行報案，稱有婦人疑似遭騙，警方趕抵發現婦人準備匯80萬到他人帳戶，遭行員阻止。警方詢問婦人「要匯給誰？對方跟妳是什麼關係？」婦人說不清楚，警方認為婦人遭詐騙。

警方向婦人指出過往曾攔阻的詐騙案件，以及詐騙集團常用術語，婦人才坦白稱在網路認識一名房地產投資客，對方稱跟他買房子有打折，比跟房仲買便宜，不過有時效性，現在簽約，未來獲利絕對翻倍，才先匯80萬到對方帳戶，想跟上這波行情。