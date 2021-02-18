快訊

整理包／台灣採購到哪些疫苗 到貨時間、防護力、副作用一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貨車鋁條、鐵塊沒固定被風吹散灑匝道 釀堵車警告發

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓男子今天開車送貨時，沒有將載運的鐵塊、鋁條等物品放置妥當，導致行駛在台74線接近五權西路匝道時，車上鋁條因強風吹散，從快車道一路掉落到外側車道，造成用路人行車的危險，也引發堵車，壅塞的狀況已在今天下午3時許排除，警方將對違規的王姓司機，以違反道交條例告發，可罰3000元至6000元。

據查，王姓男子（49歲）今天下午2時許，開貨車行經台74線中彰快速道路東向6.6公里處（近五權西路匝道）時，因貨車上貨物未確實放置、綑綁妥當，導致車上的鋁條、鐵塊散落一度，還造成後方車輛回堵，台中市第四警分局獲報後，前往排除，幸好意外僅造成車輛壅塞，並無人、車因此受傷、受損。

台中市第四警分局排除車道上的散落物後，將王姓駕駛與貨車引導到匝道下，並依道路交通處罰條例第33條告發，可開罰3000元以上6000元以下罰鍰。

台中市王姓司機今天開貨車行經台74線時，散落載運的鋁條、鐵塊在車道上，造成堵車，警方排除後依法告發。圖／讀者提供
台中市王姓司機今天開貨車行經台74線時，散落載運的鋁條、鐵塊在車道上，造成堵車，警方排除後依法告發。圖／讀者提供
台中市王姓司機今天開貨車行經台74線時，散落載運的鋁條、鐵塊在車道上，造成堵車，警方排除後依法告發。圖／讀者提供
台中市王姓司機今天開貨車行經台74線時，散落載運的鋁條、鐵塊在車道上，造成堵車，警方排除後依法告發。圖／讀者提供
台中市王姓司機今天開貨車行經台74線時，散落載運的鋁條、鐵塊在車道上，造成堵車，警方排除後依法告發。圖／讀者提供
台中市王姓司機今天開貨車行經台74線時，散落載運的鋁條、鐵塊在車道上，造成堵車，警方排除後依法告發。圖／讀者提供
台中市王姓司機今天開貨車行經台74線時，散落載運的鋁條、鐵塊在車道上，造成堵車，警方排除後依法告發。圖／讀者提供
台中市王姓司機今天開貨車行經台74線時，散落載運的鋁條、鐵塊在車道上，造成堵車，警方排除後依法告發。圖／讀者提供

台中市 車道

延伸閱讀

強風玉米倒伏嚴重 台南市列天然災害救助農民快提申請

漁電共生意外發現！太陽能板是魚塭冬天棉被、夏天陽傘

台南強風樹倒多 這裡的21株路樹全移除

寒流強風造成外傘頂州沙洲位移流失 逾3百蚵棚災損嚴重

相關新聞

影／搶修天然氣管線漏氣閃燃 台中4工人灼傷送醫

台中市東區復興路、台中路口在今天下午1時許，傳出有工人施工時遭燒燙傷的意外，信義、中區消防分隊前往救援，初步調查現場是欣...

警喬裝賭客破獲地下賭場 赫見火辣正妹荷官在場派牌

羅東警分局日前接獲檢舉，指冬山鄉一棟透天厝經營德州撲克職業賭場，警方獲報後，由冬山鄉順安派出所長郭成龍率2名警員喬裝賭客...

詐騙集團假冒房產投資客網路行騙 北市婦人險遭騙80萬

台北市61歲林姓婦人在網路認識自稱房地產投資客的詐騙集團，詐騙集團騙林婦買新北市的房子有打折，林婦不疑有他，日前到銀行欲...

貨車鋁條、鐵塊沒固定被風吹散灑匝道 釀堵車警告發

台中市王姓男子今天開車送貨時，沒有將載運的鐵塊、鋁條等物品放置妥當，導致行駛在台74線接近五權西路匝道時，車上鋁條因強風...

87歲爺爺深夜騎腳踏車要上國道 大甲警民合作攔下他

一名87歲失智老翁日前騎腳踏要上國道，民眾查覺不對報警，台中市大甲警方立即派員警到場，員警和協勤民力及時攔下老翁，阻止他...

影／還好有路樹！11天被連撞兩次 挽救兩車倖免衝水圳

宜蘭市建蘭南路栽種一整排10幾年的路樹，2月2日及12日（初一）上午位於該路段轉彎處，有棵路樹先後被重重撞擊兩次，白色轎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。