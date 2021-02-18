貨車鋁條、鐵塊沒固定被風吹散灑匝道 釀堵車警告發

台中市王姓男子今天開車送貨時，沒有將載運的鐵塊、鋁條等物品放置妥當，導致行駛在台74線接近五權西路匝道時，車上鋁條因強風吹散，從快車道一路掉落到外側車道，造成用路人行車的危險，也引發堵車，壅塞的狀況已在今天下午3時許排除，警方將對違規的王姓司機，以違反道交條例告發，可罰3000元至6000元。

據查，王姓男子（49歲）今天下午2時許，開貨車行經台74線中彰快速道路東向6.6公里處（近五權西路匝道）時，因貨車上貨物未確實放置、綑綁妥當，導致車上的鋁條、鐵塊散落一度，還造成後方車輛回堵，台中市第四警分局獲報後，前往排除，幸好意外僅造成車輛壅塞，並無人、車因此受傷、受損。

台中市第四警分局排除車道上的散落物後，將王姓駕駛與貨車引導到匝道下，並依道路交通處罰條例第33條告發，可開罰3000元以上6000元以下罰鍰。