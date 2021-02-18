快訊

今年首颱杜鵑生成！對台灣影響曝 下周二帶來水氣

部桃明如期復工 陳時中：隔離病房暫不開放收治確診者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／搶修天然氣管線漏氣閃燃 台中4工人灼傷送醫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市東區復興路、台中路口在今天下午1時許，傳出有工人施工時遭燒燙傷的意外，信義、中區消防分隊前往救援，初步調查現場是欣中天然氣公司進行有管線漏氣的搶修工程，有4名工人在施工時因閃燃受傷，分別有一、二度3％至15％的燒燙傷面積，已送往中國醫藥大學附設醫院治療，詳細的案發原因，有待後續調查。

台中市消防局在今天下午1時許獲報，東區台中路、復興路有工人遭燒燙傷，現場為4名欣中天然氣的工人，在地下道進行天然氣管線漏氣的搶修，疑不明原因閃燃後，造成工人臉、頸、肩部有燒燙傷，面積約為3％至15％，都為一度至二度，其中有兩名工人是二度燒燙傷，面積為15％，較嚴重，都已送往中國醫藥大學附設醫院急救，是否涉及工安疏失，已通報勞檢單位後續調查。

台中市東區復興路、台中路今天下午進行天然氣管線漏氣搶修工程，疑施工不慎，有4名工人因閃燃而遭燒燙傷。圖／讀者提供
台中市東區復興路、台中路今天下午進行天然氣管線漏氣搶修工程，疑施工不慎，有4名工人因閃燃而遭燒燙傷。圖／讀者提供
台中市東區復興路、台中路今天下午進行天然氣管線漏氣搶修工程，疑施工不慎，有4名工人因閃燃而遭燒燙傷。圖／讀者提供
台中市東區復興路、台中路今天下午進行天然氣管線漏氣搶修工程，疑施工不慎，有4名工人因閃燃而遭燒燙傷。圖／讀者提供
台中市東區復興路、台中路今天下午進行天然氣管線漏氣搶修工程，疑施工不慎，有4名工人因閃燃而遭燒燙傷。圖／讀者提供
台中市東區復興路、台中路今天下午進行天然氣管線漏氣搶修工程，疑施工不慎，有4名工人因閃燃而遭燒燙傷。圖／讀者提供
台中市東區復興路、台中路今天下午進行天然氣管線漏氣搶修工程，疑施工不慎，有4名工人因閃燃而遭燒燙傷。圖／讀者提供
台中市東區復興路、台中路今天下午進行天然氣管線漏氣搶修工程，疑施工不慎，有4名工人因閃燃而遭燒燙傷。圖／讀者提供

台中市 東區 工時

延伸閱讀

MLB／道奇、教士大對決 新球季最重量級對決

只收12名嬰幼兒 嘉市東區公托家園20日報名

MLB／國聯東區新賽季受關注 到底誰能晉級季後賽？

影／台中大叔開車闖紅燈 撞機車成火球女騎士命危

相關新聞

影／搶修天然氣管線漏氣閃燃 台中4工人灼傷送醫

台中市東區復興路、台中路口在今天下午1時許，傳出有工人施工時遭燒燙傷的意外，信義、中區消防分隊前往救援，初步調查現場是欣...

87歲爺爺深夜騎腳踏車要上國道 大甲警民合作攔下他

一名87歲失智老翁日前騎腳踏要上國道，民眾查覺不對報警，台中市大甲警方立即派員警到場，員警和協勤民力及時攔下老翁，阻止他...

影／還好有路樹！11天被連撞兩次 挽救兩車倖免衝水圳

宜蘭市建蘭南路栽種一整排10幾年的路樹，2月2日及12日（初一）上午位於該路段轉彎處，有棵路樹先後被重重撞擊兩次，白色轎...

小偷趁車門沒關偷走值36萬金飾、包包 粗心婦肉痛報警

高雄市鳳山區一名47歲郭姓女子今天凌晨3時許與丈夫駕轎車到鳳農市場採購，郭女下車在車尾等丈夫採買回來時，突然看到副駕駛座...

影／澳洲男用「相片記憶法」失敗 最後還是求助警找車

澳洲籍男子安東尼（音譯）旅居台中，他月初時前往北區就診，並將機車停在醫院附近，安東尼因擔心就醫後找不到機車，因此利用警方...

2天聯繫不到獨居女友急報警 破門發現倒臥床腳救回一命

54歲陳姓女子獨居台中市豐原區一處公寓大樓，梁姓男友因連2天聯繫不到人而報警，警方獲報到場，撥打陳女電話有響卻無人接聽，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。