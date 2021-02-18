影／搶修天然氣管線漏氣閃燃 台中4工人灼傷送醫

台中市東區復興路、台中路口在今天下午1時許，傳出有工人施工時遭燒燙傷的意外，信義、中區消防分隊前往救援，初步調查現場是欣中天然氣公司進行有管線漏氣的搶修工程，有4名工人在施工時因閃燃受傷，分別有一、二度3％至15％的燒燙傷面積，已送往中國醫藥大學附設醫院治療，詳細的案發原因，有待後續調查。

台中市消防局在今天下午1時許獲報，東區台中路、復興路有工人遭燒燙傷，現場為4名欣中天然氣的工人，在地下道進行天然氣管線漏氣的搶修，疑不明原因閃燃後，造成工人臉、頸、肩部有燒燙傷，面積約為3％至15％，都為一度至二度，其中有兩名工人是二度燒燙傷，面積為15％，較嚴重，都已送往中國醫藥大學附設醫院急救，是否涉及工安疏失，已通報勞檢單位後續調查。 台中市東區復興路、台中路今天下午進行天然氣管線漏氣搶修工程，疑施工不慎，有4名工人因閃燃而遭燒燙傷。圖／讀者提供 台中市東區復興路、台中路今天下午進行天然氣管線漏氣搶修工程，疑施工不慎，有4名工人因閃燃而遭燒燙傷。圖／讀者提供 台中市東區復興路、台中路今天下午進行天然氣管線漏氣搶修工程，疑施工不慎，有4名工人因閃燃而遭燒燙傷。圖／讀者提供 台中市東區復興路、台中路今天下午進行天然氣管線漏氣搶修工程，疑施工不慎，有4名工人因閃燃而遭燒燙傷。圖／讀者提供