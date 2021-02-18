87歲爺爺深夜騎腳踏車要上國道 大甲警民合作攔下他

一名87歲失智老翁日前騎腳踏要上國道，民眾查覺不對報警，台中市大甲警方立即派員警到場，員警和協勤民力及時攔下老翁，阻止他可能道騎腳踏車上國道的驚險記。

台中市警局大甲警分局月眉派出所長丁鵬揚、林澤洲本月15日晚上11點30分接獲民眾報案，稱麗寶樂園附近國道1號有1名老翁騎腳踏車在交流道徘徊，擔心老翁騎腳踏車上國道，警方獲報後立即與協勤民力趕到現場，發現87歲黃姓老翁正騎著腳踏車要往車水馬龍的國道方向前進，警方先攔下他帶至安全的地方，才結束這一場誤上國道的驚魂記。

員警詢問老翁姓名、住址等年籍資料，他似乎有失智狀況都無法清楚說明且眼神恍惚，當時值深夜氣溫驟降，警方擔心老翁血糖過低，提供茶水及食物先給他填飽肚子，員警耐心詢問老翁，拼湊老翁的記憶下，終於查詢他身分及聯繫到家人。

黃姓老翁的長孫及長孫女趕到派出所，看見爺爺平安的坐在裡面吃著東西才鬆了一口氣，家人說，他們住在神岡區，爺爺因患有失智症，時常會忘記回家的路，此次卻意外的跨區從神岡區騎到后里區，真的感到很意外，為他安全捏一把冷汗，也很感謝警方的神救援，否則爺爺若騎腳踏車誤上國道將會很危險。