快訊

今年首颱杜鵑生成！對台灣影響曝 下周二帶來水氣

部桃明如期復工 陳時中：隔離病房暫不開放收治確診者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

87歲爺爺深夜騎腳踏車要上國道 大甲警民合作攔下他

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名87歲失智老翁日前騎腳踏要上國道，民眾查覺不對報警，台中市大甲警方立即派員警到場，員警和協勤民力及時攔下老翁，阻止他可能道騎腳踏車上國道的驚險記。

台中市警局大甲警分局月眉派出所長丁鵬揚、林澤洲本月15日晚上11點30分接獲民眾報案，稱麗寶樂園附近國道1號有1名老翁騎腳踏車在交流道徘徊，擔心老翁騎腳踏車上國道，警方獲報後立即與協勤民力趕到現場，發現87歲黃姓老翁正騎著腳踏車要往車水馬龍的國道方向前進，警方先攔下他帶至安全的地方，才結束這一場誤上國道的驚魂記。

員警詢問老翁姓名、住址等年籍資料，他似乎有失智狀況都無法清楚說明且眼神恍惚，當時值深夜氣溫驟降，警方擔心老翁血糖過低，提供茶水及食物先給他填飽肚子，員警耐心詢問老翁，拼湊老翁的記憶下，終於查詢他身分及聯繫到家人。

黃姓老翁的長孫及長孫女趕到派出所，看見爺爺平安的坐在裡面吃著東西才鬆了一口氣，家人說，他們住在神岡區，爺爺因患有失智症，時常會忘記回家的路，此次卻意外的跨區從神岡區騎到后里區，真的感到很意外，為他安全捏一把冷汗，也很感謝警方的神救援，否則爺爺若騎腳踏車誤上國道將會很危險。

大甲警分局呼籲，家中若有易走失家人的情況，除了隨時關心外，建議可至區公所申請愛心手鍊，或在衣服繡上姓名電話，讓不慎走失的家人，能順利平安返家。

台中大甲警方接到民眾通報，及時攔下要騎腳踏車上國道的老翁。圖／警方提供
台中大甲警方接到民眾通報，及時攔下要騎腳踏車上國道的老翁。圖／警方提供
台中大甲警方接到民眾通報，及時攔下要騎腳踏車上國道的老翁。圖／警方提供
台中大甲警方接到民眾通報，及時攔下要騎腳踏車上國道的老翁。圖／警方提供

老翁 國道 腳踏車

延伸閱讀

落羽松太夯！台南六甲鳳林派出所10輛腳踏車出借爆量

男到親友家拜年卻失聯 警獲報及時找到他昏迷車內

入住台南晶英送Kitty腳踏車！55歲住瑞穗天合 現省1千

全台首例！性侵犯尾隨夜歸女 檢方偵查中就裝電子腳鐐

相關新聞

影／搶修天然氣管線漏氣閃燃 台中4工人灼傷送醫

台中市東區復興路、台中路口在今天下午1時許，傳出有工人施工時遭燒燙傷的意外，信義、中區消防分隊前往救援，初步調查現場是欣...

87歲爺爺深夜騎腳踏車要上國道 大甲警民合作攔下他

一名87歲失智老翁日前騎腳踏要上國道，民眾查覺不對報警，台中市大甲警方立即派員警到場，員警和協勤民力及時攔下老翁，阻止他...

影／還好有路樹！11天被連撞兩次 挽救兩車倖免衝水圳

宜蘭市建蘭南路栽種一整排10幾年的路樹，2月2日及12日（初一）上午位於該路段轉彎處，有棵路樹先後被重重撞擊兩次，白色轎...

小偷趁車門沒關偷走值36萬金飾、包包 粗心婦肉痛報警

高雄市鳳山區一名47歲郭姓女子今天凌晨3時許與丈夫駕轎車到鳳農市場採購，郭女下車在車尾等丈夫採買回來時，突然看到副駕駛座...

影／澳洲男用「相片記憶法」失敗 最後還是求助警找車

澳洲籍男子安東尼（音譯）旅居台中，他月初時前往北區就診，並將機車停在醫院附近，安東尼因擔心就醫後找不到機車，因此利用警方...

2天聯繫不到獨居女友急報警 破門發現倒臥床腳救回一命

54歲陳姓女子獨居台中市豐原區一處公寓大樓，梁姓男友因連2天聯繫不到人而報警，警方獲報到場，撥打陳女電話有響卻無人接聽，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。