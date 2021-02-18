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慢飛天使大年初一走失餓了一整天 暖警提供食物助返家

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警局烏日分局大肚分駐所警員陳正軒今天說，王姓少年因唐氏症加上重度聽障，大年初一誤以為要回爸爸家是要上學，穿著制服、背書包從北屯搭公車，沒想到走失了，又無法溝通，餓了一整天，後因砸破公車玻璃，經公車駕駛報警後，員警不但帶回派出所協尋，副所長張家隆自掏腰包買便當、甜點讓少年果腹，並助慢飛天使返家，也順利的與楊姓公車駕駛談和解，令家屬感謝不已。

陳正軒說，大年初一接獲楊姓公車駕駛報案，稱玻璃遭人砸破，他和賴威廷到場後發現，少年因唐氏症加上重度聽障，無法溝通，從書包裡找到啟聰學校聯絡簿，查出蘇姓班導師，並請導師聯絡與家屬聯絡，蘇姓班導師得知學生走失且闖禍，立即驅車前往大肚分駐所關心，並利用機會教育少年這樣是不對的。

大肚分駐所副所長張家隆、警員賴威廷在等待蘇姓班導師、家屬過程中，利用文字、比手畫腳跟少年使溝通，張家隆得知王姓少年一整天都未進食，立即自掏腰包至便利商店買便當、甜點讓少年果腹。

據了解，王姓少年父母離異，跟著父親生活，王父在寒假期間將少年送到奶奶家，過年再帶回身邊照顧，但王姓少年誤以為回爸爸家就是要去上學，才會一個人穿著制服、背書包，從北屯區搭公車迷路，最後抵達終點站大肚區。

家屬接獲警方通知後，立刻到派出所把少年接送返家看顧，並和楊姓公車司機談和解，少年父親不斷向警方表達萬分感激與謝意，感謝警方的細心協助找尋才能讓患有唐氏症、重度聽障的孩子免於露宿流落在外，並直稱道「有你們真好」。

大肚分駐所副所長張家隆（左）利用文字，並與少年比手畫腳，得名少年一整天都未進食，自掏腰包買便當、甜點讓少年果腹。記者趙容萱／翻攝
大肚分駐所副所長張家隆（左）利用文字，並與少年比手畫腳，得名少年一整天都未進食，自掏腰包買便當、甜點讓少年果腹。記者趙容萱／翻攝
王姓少年從北屯搭公車走失，砸破公車玻璃，經公車駕駛報警後，由員警帶回派出所協尋。記者趙容萱／翻攝
王姓少年從北屯搭公車走失，砸破公車玻璃，經公車駕駛報警後，由員警帶回派出所協尋。記者趙容萱／翻攝

唐氏症 班導師

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