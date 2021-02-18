影／還好有路樹！11天被連撞兩次 挽救兩車倖免衝水圳

宜蘭市建蘭南路栽種一整排10幾年的路樹，2月2日及12日（初一）上午位於該路段轉彎處，有棵路樹先後被重重撞擊兩次，白色轎車衝撞路樹後四輪朝天，黑色轎車更是整輛車大迴轉，橫在路中，所倖因路樹阻擋，車才沒有直衝掉落水圳，不幸中大幸，民眾直呼還好有這株樹保護。

11天內，水圳旁的這棵樹被連撞兩次機率並不高，而且樹幹已受損、樹根被撞到鬆動，歹命的樹救了兩輛車上人。警方調查，本月2日上午8點半獲報，周姓男子(53歲)駕駛白色自小客車沿建蘭南路由東往西（往員山）方向行駛，疑似因車速過快失控自撞路樹，撞擊力道之大，整輛車車輪朝上，翻在路中。周姓駕駛擦挫傷，警消協助送醫後施以酒測，無酒駕情形。

另一起事故發生在大年初一的上午11點多，林姓男子(22歲)駕駛一輛黑色自小客車沿建蘭南路西往東（往壯圍）方向行駛，也是疑似過彎車速過快，轉彎不及，自撞路樹後整輛車向右450度大迴轉，橫在路中央。車頭全毀、車輪脫落。

警方獲報後到場，119救護人員協助車內駕駛與副駕駛座乘客脫困，經查副駕駛座為駕駛林男的弟弟，林姓駕駛頭部及手腳擦傷，林的弟弟雙腿骨折送陽大醫院急救，無酒駕情形。

附近居民表示，建蘭南路雖然不是省道，但路幅足寬，路旁就是水圳，發生車禍的路段有些彎度，加上駕駛車速過快所致，這株路樹被連撞兩次，樹幹出現嚴重損傷，根部也鬆動，幸好有它阻擋，救了兩車的人避免掉落水圳。