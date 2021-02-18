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小偷趁車門沒關偷走值36萬金飾、包包 粗心婦肉痛報警
高雄市鳳山區一名47歲郭姓女子今天凌晨3時許與丈夫駕轎車到鳳農市場採購，郭女下車在車尾等丈夫採買回來時，突然看到副駕駛座車門微開，驚覺有小偷趁車門沒鎖，偷走她放在副駕駛腳踏墊的包包，內有現金3、4萬、長夾及金飾等，初估總值約36萬元，嚇得趕緊報警，警方目前正擴大調閱監視器查緝中。
據了解，郭女今天凌晨與丈夫出門採購，將車子停在鳳山中崙一路上，郭女等待丈夫回來時車子熄火未上鎖，便站在車尾等丈夫回來，因市場人潮來來往往沒注意有誰接近車子，到鳳山警分局派出所報案查金飾市值時還心疼表示，金飾是以前買來戴的，之後就固定放在包包裡，當初買的價格還沒這麼貴。
員警獲報通知採證小組到場，採集到3枚指紋，因該路口沒有監視器，警方正積極擴大調閱附近監視器過濾人車，並詳細比對指紋，釐清可疑對象，盡全力偵辦中。
鳳山分局提醒，民眾出門在外應隨時注意自身財物安全，個人貴重物品不放車上、隨身攜帶，下車時車門一定要上鎖，如遇可疑人士可立即撥打110，以維自身財產安全。
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