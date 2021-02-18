快訊

鹽水蜂炮放不放？台南市府今宣布：取消遶境 集中施放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小偷趁車門沒關偷走值36萬金飾、包包 粗心婦肉痛報警

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市鳳山區一名47歲郭姓女子今天凌晨3時許與丈夫駕轎車到鳳農市場採購，郭女下車在車尾等丈夫採買回來時，突然看到副駕駛座車門微開，驚覺有小偷趁車門沒鎖，偷走她放在副駕駛腳踏墊的包包，內有現金3、4萬、長夾及金飾等，初估總值約36萬元，嚇得趕緊報警，警方目前正擴大調閱監視器查緝中。

據了解，郭女今天凌晨與丈夫出門採購，將車子停在鳳山中崙一路上，郭女等待丈夫回來時車子熄火未上鎖，便站在車尾等丈夫回來，因市場人潮來來往往沒注意有誰接近車子，到鳳山警分局派出所報案查金飾市值時還心疼表示，金飾是以前買來戴的，之後就固定放在包包裡，當初買的價格還沒這麼貴。

員警獲報通知採證小組到場，採集到3枚指紋，因該路口沒有監視器，警方正積極擴大調閱附近監視器過濾人車，並詳細比對指紋，釐清可疑對象，盡全力偵辦中。

鳳山分局提醒，民眾出門在外應隨時注意自身財物安全，個人貴重物品不放車上、隨身攜帶，下車時車門一定要上鎖，如遇可疑人士可立即撥打110，以維自身財產安全。

高雄市鳳山區一名47歲郭姓女子今天凌晨與丈夫到鳳農市場採購，下車等丈夫採買時，驚覺車上財物被偷，初估損失市值約36萬。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區一名47歲郭姓女子今天凌晨與丈夫到鳳農市場採購，下車等丈夫採買時，驚覺車上財物被偷，初估損失市值約36萬。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區一名47歲郭姓女子今天凌晨與丈夫到鳳農市場採購，下車等丈夫採買時，驚覺車上財物被偷，初估損失市值約36萬。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區一名47歲郭姓女子今天凌晨與丈夫到鳳農市場採購，下車等丈夫採買時，驚覺車上財物被偷，初估損失市值約36萬。記者陳玫伶／翻攝

監視器 高雄市

延伸閱讀

看監視器見「長髮女鬼」緊盯！媽嚇到不敢回家 真相網笑瘋

兵馬俑矗立嘉義田間引注意 果農：防範小偷光顧

男女泡溫泉24萬結婚鑽戒「泡湯」！女客人拿走 警尋回法辦

賊嗆「我就是小偷，又怎樣」 毒打86歲老翁判重刑

相關新聞

24歲男開奧迪撞路旁保時捷等5車 疑打瞌睡恐賠數百萬

24歲羅姓男子昨天深夜11點多駕駛奧迪Q3休旅車，由北往南行駛台北市南港區研究院路2段，撞上路旁停放的保時捷Macan休...

獨／老婆回娘家不理他 醉夫怒燒垃圾害無辜餐廳燒起來

台中市姚姓男子過年時與妻子吵架，妻子跑回娘家不理他，姚今天凌晨4時許，酒後又跑到妻子位於北屯區的娘家，要求妻子返家，但妻...

影／酒醉大媽半路攔外送員 要嘸Pizza狂喊：你強姦我

一名外送員送餐遇到酒醉的大媽及友人，竟被攔住要求幫忙外送Pizza，外送員表明自己只負責外送，請這名大媽要自己上網訂購，...

影／還好有路樹！11天被連撞兩次 挽救兩車倖免衝水圳

宜蘭市建蘭南路栽種一整排10幾年的路樹，2月2日及12日（初一）上午位於該路段轉彎處，有棵路樹先後被重重撞擊兩次，白色轎...

小偷趁車門沒關偷走值36萬金飾、包包 粗心婦肉痛報警

高雄市鳳山區一名47歲郭姓女子今天凌晨3時許與丈夫駕轎車到鳳農市場採購，郭女下車在車尾等丈夫採買回來時，突然看到副駕駛座...

影／澳洲男用「相片記憶法」失敗 最後還是求助警找車

澳洲籍男子安東尼（音譯）旅居台中，他月初時前往北區就診，並將機車停在醫院附近，安東尼因擔心就醫後找不到機車，因此利用警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。