小偷趁車門沒關偷走值36萬金飾、包包 粗心婦肉痛報警

高雄市鳳山區一名47歲郭姓女子今天凌晨3時許與丈夫駕轎車到鳳農市場採購，郭女下車在車尾等丈夫採買回來時，突然看到副駕駛座車門微開，驚覺有小偷趁車門沒鎖，偷走她放在副駕駛腳踏墊的包包，內有現金3、4萬、長夾及金飾等，初估總值約36萬元，嚇得趕緊報警，警方目前正擴大調閱監視器查緝中。

據了解，郭女今天凌晨與丈夫出門採購，將車子停在鳳山中崙一路上，郭女等待丈夫回來時車子熄火未上鎖，便站在車尾等丈夫回來，因市場人潮來來往往沒注意有誰接近車子，到鳳山警分局派出所報案查金飾市值時還心疼表示，金飾是以前買來戴的，之後就固定放在包包裡，當初買的價格還沒這麼貴。

員警獲報通知採證小組到場，採集到3枚指紋，因該路口沒有監視器，警方正積極擴大調閱附近監視器過濾人車，並詳細比對指紋，釐清可疑對象，盡全力偵辦中。