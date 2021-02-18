影／澳洲男用「相片記憶法」失敗 最後還是求助警找車

澳洲籍男子安東尼（音譯）旅居台中，他月初時前往北區就診，並將機車停在醫院附近，安東尼因擔心就醫後找不到機車，因此利用警方時常宣傳的「相片記憶法」，停好車時以手機將停車位置拍成照片，未料要取車時，看著照片仍找不到自己的機車，最後還是求助警方，警方利用他提供的相片，順利在他報案地點的800公尺處，尋獲機車，他也感謝台灣警察的熱心服務。

據查，澳籍男子安東尼（音譯、52歲）6日上午騎車到中國醫藥大學附設醫院看診，他因擔心忘記機車停放位置，還利用手機拍照留存，希望用「相片記憶法」在找不到機車時，可依照片尋找，未料他看完醫生後，雖然有照片的紀錄，但花了一個多小時，仍找不到機車，只好報警向警方求助。

第二分局文正派出所警員邱俊榮、陳怡瑩在中午12時許獲報後，利用安東尼提供相片的街景及招牌特徵，展開地毯式搜尋，順利在安東尼報案地點距離約800公尺外的連鎖超商前找到機車。安東尼得知愛車失而復得，終於展露笑容，不斷向員警道謝並讚揚台灣警察的為民服務精神與專業。