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2天聯繫不到獨居女友急報警 破門發現倒臥床腳救回一命

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

54歲陳姓女子獨居台中市豐原區一處公寓大樓，梁姓男友因連2天聯繫不到人而報警，警方獲報到場，撥打陳女電話有響卻無人接聽，立即連繫里長及消防人員破門，發現患有慢性疾病陳女，因最近天氣變化暈倒家中，地板有嘔吐物，生命狀況虛弱，經緊急送醫救回一命。

豐原分局頂街派出所警員林柏翔、蔡宗辰，2月16日晚間7許接獲梁姓男子報案，指稱54歲陳姓女友獨居台中市豐原區一處公寓大樓，接連2天聯繫未果，恐發生意外，請警方到場協助。

警方抵達陳女居住的大樓，梁男表示，連續兩天連繫不上陳女，大樓管理員也未見陳女外出，擔心陳女發生意外，才向警方報案。

警方在現場發現陳女平日所穿鞋子擺放門口，研判仍在家中未外出，撥打陳女手機後，聽見屋內有鈴聲響起，但無人接聽，立即聯繫里長及消防人員到場，以破壞器材強制破門進屋查看，發現陳女趴臥在屋內床腳處，地板有嘔吐物，生命狀況虛弱，但仍有呼吸心跳，緊急送往豐原醫院急救，目前狀況穩定。

原來陳女患有糖尿病及高血壓等慢性疾病，平時獨居，因近日氣溫變化大，突然暈倒家中，加上連2天未進食，身體虛弱無法向外界求救，幸好在警消即時幫助下，挽回陳女性命。

消防人員以破壞器材強制破門進屋查看。圖／民眾提供
消防人員以破壞器材強制破門進屋查看。圖／民眾提供

獨居 台中市

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