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男疑放煙火造成火燒山…想離開時被攔下 辯稱不是禍首
周姓男子在基隆市大武崙沙灘附近海岸，涉嫌施放煙火引發山林火警，打算離開現場時被人攔下，交由警方處理。周表示，他看見山坡起火後想離開，否認是肇禍者。警方偵詢後，將全案依公共危險罪嫌函送法辦。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚10點多接獲報案，指大武崙海岸原章魚游泳池附近山坡起火燃燒，調派安樂消防分隊4車9人前往滅火，新北市萬里消防分隊也前往支援，昨晚11點多把火撲滅，沒有造成人員傷亡。
據了解，山林起火後，50多歲周男開車載家人想離開，現場有人認為是周放煙火引發火警，把他攔下。
基隆警四分局大武崙派出所員警到場處理時，周男否認山林火警是他施放煙火造成的，他只是看見山坡著火了，才想要和家人離開現場。
現場兩名男子向警方指控周男施放煙火，引發這場山林火警，警方完成證人和偵詢筆錄後，依公共危險罪嫌將全案函送法辦。
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