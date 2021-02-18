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基隆過年放煙火引發火燒山 林右昌：不需因噎廢食禁放
基隆市大武崙沙灘年節期間有不少人放煙火，事後遺留垃圾，甚至引發「火燒山」，民眾要求市府拿出對策。基隆市長林右昌今天上午表示，過年是喜慶的日子，放鞭炮也是習俗，不需要因噎廢食禁放；比較重要的是民眾要有公德心，希望大家守規矩，不要影響到他人。
大武崙沙灘一帶最近入夜後常有人放煙火，連日累積許多垃圾引發批評，昨晚又引發山林火警，火勢不小。基隆市消防局昨晚10點23分接獲報案，派遣安樂消防分隊4車9人前往滅火，新北市萬里消防分隊也前往支援，半個多小時後將火撲滅。
林右昌今早對此表示，過年是一個開心、喜慶的日子，放鞭炮也是習俗，發生這些零星事件不需要因噎廢食，比較重要的是呼籲民眾要有公德心，提升道德素養。
林右昌說，基隆市歡迎大家過年的時間來遊憩，開心的放一下煙火，放一下鞭炮都沒有關係，不過希望大家守規矩，不要影響到周邊民眾生活的安寧，更希望能夠保持清潔。
林右昌表示，在放鞭炮慶祝過年的時候，希望把公德心帶著，一起維護環境，這在台北市、新北市、基隆市都是一樣的道理。不管走到那裡，台灣的人民都要守規矩，希望用最高的道德的標準，不要去影響到他人。
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