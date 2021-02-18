快訊

誰拚藍營主席？他盤點這5人 韓國瑜最大問題是「妻管嚴」

「影片裡是你嗎？」私密影像被公開在網路上 該怎麼辦？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆過年放煙火引發火燒山 林右昌：不需因噎廢食禁放

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市大武崙沙灘年節期間有不少人放煙火，事後遺留垃圾，甚至引發「火燒山」，民眾要求市府拿出對策。基隆市長林右昌今天上午表示，過年是喜慶的日子，放鞭炮也是習俗，不需要因噎廢食禁放；比較重要的是民眾要有公德心，希望大家守規矩，不要影響到他人。

大武崙沙灘一帶最近入夜後常有人放煙火，連日累積許多垃圾引發批評，昨晚又引發山林火警，火勢不小。基隆市消防局昨晚10點23分接獲報案，派遣安樂消防分隊4車9人前往滅火，新北市萬里消防分隊也前往支援，半個多小時後將火撲滅。

林右昌今早對此表示，過年是一個開心、喜慶的日子，放鞭炮也是習俗，發生這些零星事件不需要因噎廢食，比較重要的是呼籲民眾要有公德心，提升道德素養。

林右昌說，基隆市歡迎大家過年的時間來遊憩，開心的放一下煙火，放一下鞭炮都沒有關係，不過希望大家守規矩，不要影響到周邊民眾生活的安寧，更希望能夠保持清潔。

林右昌表示，在放鞭炮慶祝過年的時候，希望把公德心帶著，一起維護環境，這在台北市、新北市、基隆市都是一樣的道理。不管走到那裡，台灣的人民都要守規矩，希望用最高的道德的標準，不要去影響到他人。

基隆市大武崙沙灘昨晚有人煙火引發「火燒山」，消防人員半個多小時後將火撲滅。圖／基隆市議員張秉鈞提供
基隆市大武崙沙灘昨晚有人煙火引發「火燒山」，消防人員半個多小時後將火撲滅。圖／基隆市議員張秉鈞提供
基隆市大武崙沙灘年節期間有人煙火製造垃圾，甚至引發「火燒山」。基隆市長林右昌今天表示，不需要因噎廢食禁放煙火，但希望大家守規矩，不要影響到他人。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘年節期間有人煙火製造垃圾，甚至引發「火燒山」。基隆市長林右昌今天表示，不需要因噎廢食禁放煙火，但希望大家守規矩，不要影響到他人。記者邱瑞杰／攝影

基隆 林右昌

延伸閱讀

曾為蔡總統解說！知名考古學者吳培華辭世 林右昌震驚

林右昌：去年的今天我們守住了國門 守住了防疫第一線

林右昌慰勞清潔隊員 除夕夜基隆17處地點供民眾丟垃圾

基市府秘書長和產發、交通處長就職 林右昌勉無縫接軌

相關新聞

24歲男開奧迪撞路旁保時捷等5車 疑打瞌睡恐賠數百萬

24歲羅姓男子昨天深夜11點多駕駛奧迪Q3休旅車，由北往南行駛台北市南港區研究院路2段，撞上路旁停放的保時捷Macan休...

獨／老婆回娘家不理他 醉夫怒燒垃圾害無辜餐廳燒起來

台中市姚姓男子過年時與妻子吵架，妻子跑回娘家不理他，姚今天凌晨4時許，酒後又跑到妻子位於北屯區的娘家，要求妻子返家，但妻...

影／酒醉大媽半路攔外送員 要嘸Pizza狂喊：你強姦我

一名外送員送餐遇到酒醉的大媽及友人，竟被攔住要求幫忙外送Pizza，外送員表明自己只負責外送，請這名大媽要自己上網訂購，...

2天聯繫不到獨居女友急報警 破門發現倒臥床腳救回一命

54歲陳姓女子獨居台中市豐原區一處公寓大樓，梁姓男友因連2天聯繫不到人而報警，警方獲報到場，撥打陳女電話有響卻無人接聽，...

男疑放煙火造成火燒山…想離開時被攔下 辯稱不是禍首

周姓男子在基隆市大武崙沙灘附近海岸，涉嫌施放煙火引發山林火警，打算離開現場時被人攔下，交由警方處理。周表示，他看見山坡起...

影／趁店員忙結帳 男子趁機摸走櫃台1萬元彩券警追緝

新北市永和區一間彩券行，過年期間生意興隆，彩券行女店員15日大年初四上午11時許，發現其店內刮刮樂有短少，疑遭遭人偷竊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。