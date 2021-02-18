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影／外送員送餐當場加點不成 酒醉夫妻涉動手打人

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

連姓外送員前天送餐點到指定地點，滿身酒味的呂姓男子欲當場加點，因外送員表示只負責送餐不接受點餐，引起呂男夫婦不滿，雙方飆罵還動手拉扯，外送員報警，並指控呂男妻子劉女動手推倒騎機車，因雙方均要提告，警詢後將3人分別依傷害、妨害自由、毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

40歲連姓j外送員16日晚上10時許，送披薩到板橋區南雅東路指定地點，取餐的呂姓男子（63歲）和劉姓妻子（68歲）二人均滿身酒味，當場要求加點其他餐點。

連解釋，外送員只負責送餐，要加點需向店家點餐，卻引起呂男夫妻不滿，因呂男酒後口氣不佳，雙方當場發生口角爭執，不僅相互飆罵還動手拉扯，混亂中，呂男疑似酒醉站立不穩跌倒受傷，連男機車也被劉女推倒在地，連男一怒之下報警處理。

警方趕抵時，雙方仍在爭執不休，因雙方均相互提控對方並堅持提告，警方將3人帶派出所，警詢後，將3人分別依傷害、妨害自由、毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

連姓外送員前天送餐點到新北市板橋區指定地點，滿身酒味的呂姓男子欲當場加點，因外送員表示只負責送餐不接受點餐，引起呂男夫婦不滿，雙方飆罵還動手拉扯，外送員怒報警。記者王長鼎／翻攝
連姓外送員前天送餐點到新北市板橋區指定地點，滿身酒味的呂姓男子欲當場加點，因外送員表示只負責送餐不接受點餐，引起呂男夫婦不滿，雙方飆罵還動手拉扯，外送員怒報警。記者王長鼎／翻攝
連姓外送員前天送餐點到新北市板橋區指定地點，滿身酒味的呂姓男子欲當場加點，因外送員表示只負責送餐不接受點餐，引起呂男夫婦不滿，雙方飆罵還動手拉扯，外送員怒報警。記者王長鼎／翻攝
連姓外送員前天送餐點到新北市板橋區指定地點，滿身酒味的呂姓男子欲當場加點，因外送員表示只負責送餐不接受點餐，引起呂男夫婦不滿，雙方飆罵還動手拉扯，外送員怒報警。記者王長鼎／翻攝

外送員 新北 夫妻

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