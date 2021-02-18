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影／酒醉大媽半路攔外送員 要嘸Pizza狂喊：你強姦我
外送員將影片PO上網路後，引發網友熱議，「丟人現眼！到底多想吃pizza？等你們酒醒了就去撞牆吧！在路上被遇到人家會叫妳強姦姐喔」，網友們的毒舌毫不留情面「是阿姨想強姦熊貓才借酒裝瘋吧 ！」、「遇到這種酒品TMD差的，真的很想打下去！」、「阿姨妳一直靠近熊貓的耶，誰強姦誰啊？」、「好險有錄影，不然阿姨說你強姦她，阿伯又頭流血，沒錄影，一定會白的被說成黑的！」
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