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誰拚藍營主席？他盤點這5人 韓國瑜最大問題是「妻管嚴」

「影片裡是你嗎？」私密影像被公開在網路上 該怎麼辦？

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影／酒醉大媽半路攔外送員 要嘸Pizza狂喊：你強姦我

聯合報 / 記者張善寧 黃靖雯／即時報導

一名外送員送餐遇到酒醉的大媽及友人，竟被攔住要求幫忙外送Pizza，外送員表明自己只負責外送，請這名大媽要自己上網訂購，沒想到大媽一個不爽，居然堵住外送員開嗆，一直大吼大叫，還把外送員的機車拉倒，大媽同行的友人也上前助陣，大媽完全不顧外送員解釋無法直接幫忙外送，突然開始對著外送員狂喊「你強姦我」，拉著外送員不讓他走，直到警察到場才平息這齣鬧劇。

外送員將影片PO上網路後，引發網友熱議，「丟人現眼！到底多想吃pizza？等你們酒醒了就去撞牆吧！在路上被遇到人家會叫妳強姦姐喔」，網友們的毒舌毫不留情面「是阿姨想強姦熊貓才借酒裝瘋吧 ！」、「遇到這種酒品TMD差的，真的很想打下去！」、「阿姨妳一直靠近熊貓的耶，誰強姦誰啊？」、「好險有錄影，不然阿姨說你強姦她，阿伯又頭流血，沒錄影，一定會白的被說成黑的！」

外送員送餐遇到酒醉大媽，失態狂喊「你強姦我」。翻攝／爆料公社
外送員送餐遇到酒醉大媽，失態狂喊「你強姦我」。翻攝／爆料公社

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