快訊

誰拚藍營主席？他盤點這5人 韓國瑜最大問題是「妻管嚴」

「影片裡是你嗎？」私密影像被公開在網路上 該怎麼辦？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年初二偷走苗栗宮廟神像2面金牌 男子3天後就落網

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

吳姓男子春節連假時假冒香客到苗栗縣卓蘭地區一間知名宮廟，暗中觀察地形後，在大年初二凌晨摸黑下手偷走神像身上的2面金牌，警方案發後清查過濾，查出他涉有重嫌，持法院搜索票將他逮捕到案，依竊盜罪嫌法辦。

這間宮廟供奉三恩主公，香火鼎盛，大湖警方接獲廟方報案，立即成立專案小組全面過濾來往香客，從監視影像中發現來參拜的吳姓男子穿著飛行夾客及拖鞋，且行為詭異，2月16日持法院核發的搜索票上門找人，警方向吳男曉以大義「神明保佑好人、不會保佑偷東西、做壞事的人！」，他自知法網難逃，坦承作案。

苗栗縣警察局大湖分局分局長廖志明表示，竊盜案件讓民眾承受財物損失及居住安全疑慮，全力偵破是警方責無旁貸的責任，這名竊嫌膽大行竊神明身上金牌，人神共憤，未來警方將持續加強轄區巡邏防竊，讓居民安心。

吳姓男子年初二凌晨闖入卓蘭鎮一間宮廟竊走神像2面金牌，案發後被警方查獲逮捕。圖／記者胡蓬生翻攝
吳姓男子年初二凌晨闖入卓蘭鎮一間宮廟竊走神像2面金牌，案發後被警方查獲逮捕。圖／記者胡蓬生翻攝

吳姓男子年初二凌晨闖入卓蘭鎮一間宮廟竊走神像2面金牌，案發後被警方查獲逮捕。圖／記者胡蓬生翻攝
吳姓男子年初二凌晨闖入卓蘭鎮一間宮廟竊走神像2面金牌，案發後被警方查獲逮捕。圖／記者胡蓬生翻攝

竊盜 苗栗縣 警察

延伸閱讀

中小學開學在即 苗栗展開校園大消毒

2宮廟抽出同支國運籤「老鼠精亂宋朝」 徐巧芯神解：有人要被罷免了

影／馬英九跑台中兩宮廟祈福 賺大錢3種說法惹笑眾人

防疫過年取消發紅包 黃敏惠、翁章梁宮廟走春祈福

相關新聞

24歲男開奧迪撞路旁保時捷等5車 疑打瞌睡恐賠數百萬

24歲羅姓男子昨天深夜11點多駕駛奧迪Q3休旅車，由北往南行駛台北市南港區研究院路2段，撞上路旁停放的保時捷Macan休...

獨／老婆回娘家不理他 醉夫怒燒垃圾害無辜餐廳燒起來

台中市姚姓男子過年時與妻子吵架，妻子跑回娘家不理他，姚今天凌晨4時許，酒後又跑到妻子位於北屯區的娘家，要求妻子返家，但妻...

影／酒醉大媽半路攔外送員 要嘸Pizza狂喊：你強姦我

一名外送員送餐遇到酒醉的大媽及友人，竟被攔住要求幫忙外送Pizza，外送員表明自己只負責外送，請這名大媽要自己上網訂購，...

2天聯繫不到獨居女友急報警 破門發現倒臥床腳救回一命

54歲陳姓女子獨居台中市豐原區一處公寓大樓，梁姓男友因連2天聯繫不到人而報警，警方獲報到場，撥打陳女電話有響卻無人接聽，...

男疑放煙火造成火燒山…想離開時被攔下 辯稱不是禍首

周姓男子在基隆市大武崙沙灘附近海岸，涉嫌施放煙火引發山林火警，打算離開現場時被人攔下，交由警方處理。周表示，他看見山坡起...

影／趁店員忙結帳 男子趁機摸走櫃台1萬元彩券警追緝

新北市永和區一間彩券行，過年期間生意興隆，彩券行女店員15日大年初四上午11時許，發現其店內刮刮樂有短少，疑遭遭人偷竊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。