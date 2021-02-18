年初二偷走苗栗宮廟神像2面金牌 男子3天後就落網

吳姓男子春節連假時假冒香客到苗栗縣卓蘭地區一間知名宮廟，暗中觀察地形後，在大年初二凌晨摸黑下手偷走神像身上的2面金牌，警方案發後清查過濾，查出他涉有重嫌，持法院搜索票將他逮捕到案，依竊盜罪嫌法辦。

這間宮廟供奉三恩主公，香火鼎盛，大湖警方接獲廟方報案，立即成立專案小組全面過濾來往香客，從監視影像中發現來參拜的吳姓男子穿著飛行夾客及拖鞋，且行為詭異，2月16日持法院核發的搜索票上門找人，警方向吳男曉以大義「神明保佑好人、不會保佑偷東西、做壞事的人！」，他自知法網難逃，坦承作案。

苗栗縣警察局大湖分局分局長廖志明表示，竊盜案件讓民眾承受財物損失及居住安全疑慮，全力偵破是警方責無旁貸的責任，這名竊嫌膽大行竊神明身上金牌，人神共憤，未來警方將持續加強轄區巡邏防竊，讓居民安心。 吳姓男子年初二凌晨闖入卓蘭鎮一間宮廟竊走神像2面金牌，案發後被警方查獲逮捕。圖／記者胡蓬生翻攝