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東北季風惹禍！瞬間8級風浪 台東客輪海上驚魂「天花板掉落」
台東昨天一艘蘭嶼往返台東的客輪，途中遇到8級瞬間風浪，不僅船身劇烈搖晃，一塊天花板也掉落，嚇壞不少小朋友，驚險過程也被旅客拍下。船公司除向旅客表達歉意，已加強固定船內設施。
船公司表示，昨天東北季風增強，海面瞬間陣風最高達8級，浪高超過3.5公尺，因此，船身受到湧浪衝擊後，導致劇烈搖晃，而一塊掉落的天花板，則是用勾子拉緊的裝飾燈具，已重新檢修，加強固定。
原定昨天下午2點從蘭嶼開元港發船的客輪，因鋒面過境，提前於當天早上10點開船，未料，航行途中遇到鋒面提前報到，導致客輪遇到風浪變大的情形，一路上船身上下左右劇烈搖晃，旅客將過程拍下。
途中船艙內一塊天花板掉落下來，雖未砸到人，卻把坐在椅子上的小朋友給嚇哭了，一旁家長還不斷安撫，所幸客輪最後平安抵達台東富岡漁港，但也讓旅客飽受一場海上驚魂記。
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