獨／老婆回娘家不理他 醉夫怒燒垃圾害無辜餐廳燒起來

台中市姚姓男子過年時與妻子吵架，妻子跑回娘家不理他，姚今天凌晨4時許，酒後又跑到妻子位於北屯區的娘家，要求妻子返家，但妻子仍不理他，姚氣到在妻子娘家附近的餐廳，以打火機點燃擺放在外的垃圾，造成餐廳的冷凍櫃的雜物燃燒，警、消獲報到場滅火，並將姚依公共危險罪移送法辦。

據查，姚姓男子（50歲）是工人，他在過年期間跟妻子吵架，姚妻一氣之下跑回位於北屯區長生一街附近的娘家，與姚冷戰，姚今天凌晨4時許，喝酒後又跑到妻子娘家要求妻子回家，但姚妻看到姚渾身酒氣、胡言亂語，更加生氣，不願復合。

姚姓男子低聲下氣求妻子返家，還被妻子拒絕，既生氣又沒面子，在妻子娘家附近的一家餐廳，看到餐廳外有堆放垃圾等雜物，姚於是拿出自己身上的打火機，點燃路旁的垃圾洩憤，沒想到火勢一發不可收拾，還燒進餐廳內，冒出濃濃火煙。

台中市消防局獲報後前往滅火，火勢在消防隊到場後的14分鐘後撲滅，警方獲報到場後，調閱監視器，發現在現場的姚姓男子涉嫌縱火，當場就將姚帶回詢問，姚也承認是因與妻子吵架，一氣之下才會燒垃圾，全案警詢後依公共危險罪，移送台中地檢署偵辦。